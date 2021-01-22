В’ятрович вимагає реакції СБУ щодо «російських агентів» Дубінського і Деркача

Народний депутат України від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович надіслав офіційне звернення до Служби безпеки України. Він вимагає від глави відомства Івана Баканова пояснити, чи вживатиме спецслужба заходів після санкцій США щодо двох нардепів – Андрія Деркача та Олександра Дубінського.

Про це В’ятрович повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, нардеп нагадав, що 10 вересня 2020 року США запровадили санкції проти нардепа Андрія Деркача. Тоді у Держдепі США заявили, що він понад десять років є активним російським агентом та підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

11 січня 2021 року США запровадили санкції проти семи громадян України, серед яких опинився депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський.

В’ятрович підкреслив, що СБУ повинна розуміти, що російська агентура для України ще небезпечніша, ніж для США, адже Росія здійснює проти нас збройну агресію.

“Якщо американці щось наплутали, й Деркач та Дубінський не мають нічого спільного з московською агентурою, то, мабуть, СБУ має публічно про це заявити. Мовляв, після закінчення академії ФСБ Росії та захисту дипломної роботи “Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою” Андрій Деркач ніяким російським агентом не є і ніякої діяльності в інтересах держави-агресора не проводить”, – іронічно заявив В’ятрович.

Він також наполягає на тому, щоб СБУ пояснила, які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів.