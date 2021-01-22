В’ятрович вимагає реакції СБУ щодо «російських агентів» Дубінського і Деркача

Про це В’ятрович повідомив у своєму Facebook.
Зокрема, нардеп нагадав, що 10 вересня 2020 року США запровадили санкції проти нардепа Андрія Деркача. Тоді у Держдепі США заявили, що він понад десять років є активним російським агентом та підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами.
11 січня 2021 року США запровадили санкції проти семи громадян України, серед яких опинився депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський.
В’ятрович підкреслив, що СБУ повинна розуміти, що російська агентура для України ще небезпечніша, ніж для США, адже Росія здійснює проти нас збройну агресію.
“Якщо американці щось наплутали, й Деркач та Дубінський не мають нічого спільного з московською агентурою, то, мабуть, СБУ має публічно про це заявити. Мовляв, після закінчення академії ФСБ Росії та захисту дипломної роботи “Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою” Андрій Деркач ніяким російським агентом не є і ніякої діяльності в інтересах держави-агресора не проводить”, – іронічно заявив В’ятрович.
Він також наполягає на тому, щоб СБУ пояснила, які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів.
#Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам пояснив, що через індивідуальні санкції, які Сполучені Штати Америки ввели проти “слуги народу” Олександра Дубінського, нардеп не зможе відкрити навіть гривневий рахунок в українському банку.
- Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що питання накладених на його колегу Олександра Дубінського санкцій США поки що не було в порядку денному політичної сили.
- Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на накладені на депутата Верховної Ради від партії “Слуга народу” Олександра Дубінського санкції США. Єрмак запевнив, що влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, які втручалися у вибори США.
- Офіс генерального прокурора України відкрив провадження щодо народного депутата від партії “Слуга народу” Олександра Дубінського за заявою Центру протидії корупції.