Про це повідомляє AFP.
У формуванні рекомендацій також брали участь фахівці Всесвітньої організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).
Розроблені рекомендації стануть “основою” для забезпечення безпеки пасажирів і співробітників в літаках і аеропортах.
Рекомендації ICAO
- Після прибуття в аеропорт пасажир повинен пред’явити довідку про стан здоров’я.
- Обов’язкова процедура – проходження температурного скринінгу.
- Онлайн-реєстрація буде в пріоритеті.
- Буде змінено порядок проходження системи безпеки перед посадкою.
- Співробітники аеропортів стежитимуть за тим щоб пасажири мінімально контактували під час очікування в чергах.
- Обов’язково носити маску в літаку, терміналі.
- Дотримуватися соціальної дистанції – не менше 1 метра.
- Температурний скринінг по прибуттю на місце призначення.
- Продукти харчування на борту літака будуть попередньо упаковувати індивідуально.
- Пасажирам рекомендують бути настільки далеко від інших пасажирів, наскільки це дозволить заповнюваність в літаку.
“Ці заходи не є обов’язковими, проте сприятимуть безпечному поверненню авіаперевезень”, – зазначив представник ICAO.
Також пасажирам рекомендують подорожувати тільки з одним невеликим багажем.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.