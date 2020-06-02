У Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) опублікували рекомендації щодо здоров'я в сфері авіаперевезень в зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє AFP.

У формуванні рекомендацій також брали участь фахівці Всесвітньої організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Розроблені рекомендації стануть “основою” для забезпечення безпеки пасажирів і співробітників в літаках і аеропортах.

Рекомендації ICAO

Після прибуття в аеропорт пасажир повинен пред’явити довідку про стан здоров’я.

Обов’язкова процедура – проходження температурного скринінгу.

Онлайн-реєстрація буде в пріоритеті.

Буде змінено порядок проходження системи безпеки перед посадкою.

Співробітники аеропортів стежитимуть за тим щоб пасажири мінімально контактували під час очікування в чергах.

Обов’язково носити маску в літаку, терміналі.

Дотримуватися соціальної дистанції – не менше 1 метра.

Температурний скринінг по прибуттю на місце призначення.

Продукти харчування на борту літака будуть попередньо упаковувати індивідуально.

Пасажирам рекомендують бути настільки далеко від інших пасажирів, наскільки це дозволить заповнюваність в літаку.

“Ці заходи не є обов’язковими, проте сприятимуть безпечному поверненню авіаперевезень”, – зазначив представник ICAO.

Також пасажирам рекомендують подорожувати тільки з одним невеликим багажем.