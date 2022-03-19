Президент України Володимир Зеленський у суботу публічно закликав до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, але високопоставлений турецький чиновник заявив, що сам Путін не готовий до таких переговорів.

Про це повідомляє The New York Times.

“Зеленський готовий зустрітися, але Путін вважає, що позиції для проведення цієї зустрічі на рівні лідерів поки недостатньо близькі”, — сказав в інтерв’ю Ібрагім Калін, головний радник і речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Туреччина та Ердоган відіграють значну роль посередника між Росією та Україною, намагаючись знайти шлях до довгострокового припинення вогню та серйозних переговорів щодо мирного врегулювання жорстокої війни, яка триває понад троє тижнів.

Хоча Туреччина є членом НАТО, Ердоган має хороші відносини з паном Путіним, попри антипатію російського лідера до західного військового альянсу.

У четвер Ердоган розмовляв із Зеленським, і Путіним, аби оцінити їхні позиції. Також під час дзвінків був присутній Калін.

Турецький чиновник сказав, що пан Путін більше не виступає за заміну пана Зеленського, але “тепер приймає реальність Зеленського як лідера українського народу, подобається йому це чи ні”.

“Я вірю, що зустріч колись відбудеться. У якийсь момент буде мирна угода. Звісно, ​​ми всі хочемо, щоб це сталося швидше, ніж пізніше, але, ймовірно, Путін думає, що, коли це зробить, то хоче бути в силі, а не виглядати слабким, ослабленим чи то військовими втратами, чи то економічними санкціями”, — сказав Ібрагім Калін.

Цей час ще не настав, а може й не скоро настане, але економічні санкції, ймовірно, мають найбільший вплив на мислення пана Путіна, зауважив Калін.

Українці хочуть мирної угоди скоріше, ніж пізніше, навіть якщо деякі країни НАТО стурбовані тим, що Росія буде винагороджена за її загарбницьку війну.

Головна складність буде полягати в тому, як зберегти територіальну цілісність і суверенітет України, яким Україна та її союзники не пожертвують. Зокрема Кримський півострів, який Росія анексувала вісім років тому. Навіть якщо Крим буде “де-факто російським”, ніхто не погодиться на анексію.

В ідеалі, сказав пан Калін, рішення буде знайдено в новій версії Мінських угод, які мали надати значну автономію в межах України підтримуваним Росією так звані “ДНР” та “ЛНР”.

Тепер це ще складніше, оскільки Путін і російська Дума, або парламент, визнали їх “незалежними” державами, що охоплюють землі, які зараз їм не підконтрольні. Так Росія зробила з Південною Осетією та Абхазією в Грузії після подібної війни у 2008 році

Російські та українські чиновники вели переговори як у Білорусі, так і за допомогою відеодзвінків. Але російська делегація є відносно низького рівня, і поки що в переговорах не торкалися найскладніших проблем, які розділяють обидві сторони. Водночас українська сторона вважає, що Росія зволікає, поки триває військовий наступ.

Калін запропонував найскладніші питання, як-от територіальний контроль та суверенітет, доведеться залишити на розгляд двох президентів після того, як будуть вирішені менші питання. Серед них – згоду України на певну форму нейтралітету, яка забороняє членство в НАТО, що пан Зеленський вже, схоже, визнає.

“Росіяни готові перейти на інший рівень переговорів”, – сказав речник Ердогана.

Але також важливо, щоб Туреччина та її інші члени НАТО почали серйозно думати про те, як керувати відносинами з Росією після закінчення війни.

“Попри те, що ми повністю відкидаємо російську війну проти України, справа Росії має бути розглянута, тому що після цієї війни між Росією та західним блоком має бути створена нова архітектура безпеки”, — акцентував Калін.

Ця тема буде частиною позачергового саміту країн НАТО, у якому планує взяти участь президент Байден.

“Звичайно, тут більшу відповідальність несе Росія, — сказав він, — але, зрештою, президент Путін скасує цю війну. Коли йому захочеться це зробити, коли він думає, що отримав від цієї війни те, що хотів — компроміс, поступку, угоду — я не знаю. Але я думаю, що ми рухаємося в цьому напрямку”, — резюмував Калін.