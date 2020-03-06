У сирійському Ідлібі продлаются зіткнення, незважаючи домовленості президентів Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана про припинення вогню.

Про це повідомляє агентство Reuters

Як повідомлялося раніше, у четвер, 5 березня, за підсумками 6-годинної зустрічі президенти Росії і Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовилися про припинення вогню в сирійському Ідлібі.

У п’ятницю в деяких районах північно-західної частині Сирії вибухнули смертельні сутички. В районі Джабаль аз-Завія на півдні провінції Ідліб почалися бойові дії між сирійськими урядовими силами та повстанцями-джихадистами. За наявною інформацією, загинули п’ятнадцять людей.

Водночас зазначається, що угода про припинення вогню між Росією та Туреччиною зберігається — вона стосувалося інших місць в останньому анклаві країни, утримуваного повстанцями.

“Може бути і критика, але нашим пріоритетом було припинення вогню, і ми його досягли. Деякі цілі не були досягнуті, але це стосується обох сторін”, — сказав високопоставлений турецький чиновник.

Проте, зіткнення в Ідлібі, хоча вони і носять обмежений характер, підкреслюють крихкість угод, досягнутих Росією, яка підтримує сили президента Башара Асада, та Туреччиною, що підтримує повстанців.