Як повідомлялося раніше, у четвер, 5 березня, за підсумками 6-годинної зустрічі президенти Росії і Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовилися про припинення вогню в сирійському Ідлібі.
У п’ятницю в деяких районах північно-західної частині Сирії вибухнули смертельні сутички. В районі Джабаль аз-Завія на півдні провінції Ідліб почалися бойові дії між сирійськими урядовими силами та повстанцями-джихадистами. За наявною інформацією, загинули п’ятнадцять людей.
Водночас зазначається, що угода про припинення вогню між Росією та Туреччиною зберігається — вона стосувалося інших місць в останньому анклаві країни, утримуваного повстанцями.
“Може бути і критика, але нашим пріоритетом було припинення вогню, і ми його досягли. Деякі цілі не були досягнуті, але це стосується обох сторін”, — сказав високопоставлений турецький чиновник.
Проте, зіткнення в Ідлібі, хоча вони і носять обмежений характер, підкреслюють крихкість угод, досягнутих Росією, яка підтримує сили президента Башара Асада, та Туреччиною, що підтримує повстанців.
- Нагадаємо, в останні тижні спостерігається ескалація в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових і броньовану техніку, включаючи танки. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив знищити сирійські урядові сили, якщо турецькі війська нестимуть втрати.
- Напередодні в результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовці. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії). Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів термінову нараду на вищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всім відомим цілям” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатять високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.