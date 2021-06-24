Суд в Каїрі засудив двох популярних єгипетських блогерок в соцмережі TikTok до 6 і 10 років тюремного ув'язнення за "торгівлю людьми".

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Зірку TikTok Ханін Хоссам затримали в Єгипті через два дні після того, як її і ще одну блогерку – Маваду аль-Адха – звинуватили в “торгівлі людьми”. Суд в Каїрі заочно засудив Хоссам до 10 років ув’язнення, а Маваду – до шести.

Адхам висунули звинувачення через публікацію фотографій і відео у 2019 і 2020 роках, в яких правоохоронні органи виявили підбурювання до публічної розпусти. У них вона синхронізувала губи під відомі пісні й танцювала в модному одязі.

Блогерок звинуватили в експлуатації дівчат з програми для продажу відео за гроші Likee. Ще троє чоловіків отримали по шість років в’язниці за звинуваченням у пособництві дівчатам.

Правозахисники заявляють, що блогерки були притягнуті до кримінальної відповідальності в рамках репресій єгипетської влади, спрямованих проти впливових жінок в соцмережах, що порушують їх права на приватність, свободу слова, недискримінації та тілесну автономію.

Хоссам опублікувала відео, в якому просила про помилування, заявивши, що не зробила нічого аморального і не заслужила 10 років в’язниці.