Уряд Єгипту посилює карантин, зокрема, вводить обмеження на час роботи магазинів, кафе, ресторанів, театрів і ряду інших закладів в країні.

Про це заявив прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Посилення обмежень пов’язане з релігійними святами – завершенням священного місяця Рамадан і днем переривання поста Ід-аль-Фітр.

Зазначається, що з 6 травня протягом двох тижнів магазини, торгові центри та ресторани повинні будуть закінчувати роботу о 21:00. На такий же період заборонять великі збори і концерти. Крім того, з 12 по 16 травня будуть закриті пляжі і парки.

В останні тижні число нових випадків коронавірусу в Єгипті неухильно зростає, і офіційні особи попередили про подальше поширення інфекцій.

“Як уряд і як офіційні особи ми глибоко стурбовані тим, що громадяни не повністю дотримуються запобіжних заходів щодо здоров’я … ми починаємо бачити, що інфекції розповсюджуються в родині, коли одна людина захворює – вона заражає всю сім’ю”, – сказав Мадбулі.

Наразі в країні вакциновано близько 1 мільйона осіб. Єгипет очікує отримати 4,9 мільйона доз різних типів вакцини проти коронавірусу в травні.