В Єгипті розпочався саміт Організації Обʼєднаних Націй COP27. Захід, на який прибули понад 100 глав держав, присвячено кліматичним змінам і обмеженню викидів.

Про це повідомило Bloomberg.

Конференція ООН зі зміни клімату 2022 року (COP27) є вже 27-ою за рахунком конференцією ООН зі зміни клімату. Захід заплановано з 6 по 18 листопада 2022 року.

Під час виступу на саміті президент Франції Емманюель Макрон заявив, що докладати зусилля мають не тільки Європа, але й Китай та США. У такий спосіб країни мають допомогти менш заможним державам впоратися з кліматичними змінами.

Війна в Україні, яку спровокувала Росія, має негативний вплив на перехід до безпечнішої енергії. Через зростання цін на енергоносії чимало урядів були змушені обирати безпеку постачання, а не екологію.

Якщо світ хоче утримати глобальне потепління нижче 2 градусів за Цельсієм, то країни мають зробити так, щоб глобальні викиди почати стрімко знижуватись до 2030 року.

На заході особливо очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, Макрона і прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Пізніше мають прибути президент США Джо Байден і обраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Пресслужба ООН у доповіді додала, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Глава Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) Петтері Таалас зазначив, що передбачена Паризькою угодою мета в 1,5 градуса навряд чи досяжна через настільки високий рівень вуглекислого газу в атмосфері.

За його словами, танення льодовиків уже не зупинити й воно триватиме сотні, якщо не тисячі років. Рекордних показників сягнув вміст вуглекислого газу, метану і закису азоту в атмосфері. Саме вони є трьома основними парниковими газами.