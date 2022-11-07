Про це повідомило Bloomberg.
Конференція ООН зі зміни клімату 2022 року (COP27) є вже 27-ою за рахунком конференцією ООН зі зміни клімату. Захід заплановано з 6 по 18 листопада 2022 року.
Під час виступу на саміті президент Франції Емманюель Макрон заявив, що докладати зусилля мають не тільки Європа, але й Китай та США. У такий спосіб країни мають допомогти менш заможним державам впоратися з кліматичними змінами.
Війна в Україні, яку спровокувала Росія, має негативний вплив на перехід до безпечнішої енергії. Через зростання цін на енергоносії чимало урядів були змушені обирати безпеку постачання, а не екологію.
Якщо світ хоче утримати глобальне потепління нижче 2 градусів за Цельсієм, то країни мають зробити так, щоб глобальні викиди почати стрімко знижуватись до 2030 року.
На заході особливо очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, Макрона і прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Пізніше мають прибути президент США Джо Байден і обраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.
Пресслужба ООН у доповіді додала, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Глава Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) Петтері Таалас зазначив, що передбачена Паризькою угодою мета в 1,5 градуса навряд чи досяжна через настільки високий рівень вуглекислого газу в атмосфері.
За його словами, танення льодовиків уже не зупинити й воно триватиме сотні, якщо не тисячі років. Рекордних показників сягнув вміст вуглекислого газу, метану і закису азоту в атмосфері. Саме вони є трьома основними парниковими газами.
Вперше в історії за літній сезон у Швейцарії розтав весь сніг, а в Альпах середня товщина снігового покриву зменшилася на 3-4 метри. Від початку 21 століття обсяг льодовиків у цій країні скоротився більш як на третину.
Наслідками глобального потепління є посухи та надмірні опади від яких вже страждають країни, зокрема Кенія, Сомалі та Ефіопія. Держави зіткнулися з неврожаєм через посуху, а понад третину території Пакистану влітку було затоплено. Також від циклонів на початку року потерпала Північна Африка.
В Європі країни зазнали екстремальної спеки. Наприклад, у Великій Британії 19 липня температура вперше перевищила 40 градусів, що є національним рекордом. Явище супроводжувалося тривалою руйнівною посухою та лісовими пожежами.
- Врятувати льодовики у двох третинах найкрасивіших парків і заповідниках планети вдасться лише за умови обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. У третині з них льодовики зникнуть до 2050 року, незалежно від того, сповільниться глобальне потепління чи ні.
- Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за останні 30 років температура в Європі зростала більш ніж у два рази швидше, аніж середня глобальна температура.
- “М’якші” зими, які стали нормою останніми роками на Землі, можуть бути не менш руйнівними для людини та природи, як палюче сонце улітку. Вплив аномально теплих зим на природу варіюється від руйнівного впливу на сільське господарство до підвищення ризиків виникнення стихійних лих та небезпечних погодних явищ.
- Екологічна війна в Україні: десятилітні наслідки, відновлення та ризики сьогодення. 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну в Україні — кровопролитну, жорстоку, безпрецедентну, війну проти мирного населення та українського майбутнього. Також армія РФ вже 6 місяців поспіль намагається знищити екосистеми країни та забрати у нас здатність відновитись як економічно, так і екологічно.