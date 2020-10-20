Про це повідомляє видання CNN.

Відомо, що археологи знайшли понад 60 гробниць. Під час  розкопок відшукали унікальні статуї, прикраси та інші предмети.

Місце археологічних розкопок відвідали міністр туризму і старожитностей країни Халед Ель-Енан, премʼєр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мустафа Вазирі.

Колекції знайдених саркофагів, що зберігалися у трьох могильних шахтах, понад 2,5 тисячі років. У могилах знайшли позолочені статуї та коштовності.

Самі саркофаги розмальовані старовинними єгипетськими орнаментами. Зображення на дерев’яних трунах збереглися всупереч умовам зберігання.

В Єгипті знайшли сховище із саркофагами, яким понад 2,5 тисячі років

В Єгипті знайшли сховище із саркофагами, яким понад 2,5 тисячі років

В Єгипті знайшли сховище із саркофагами, яким понад 2,5 тисячі років

Фото: CNN

На думку чиновників, у цих саркофагах поховані старші державні діячі та священники 26-ї династії, яка правила Єгиптом з 664 р. до 525 р. до нашої ери.

Деякі зі знахідок виставлять у Великому єгипетському музеї в Гізі, який відкриється найближчим часом. Після відкриття будівля площею 1,5 тис. кв. м стане найбільшим у світі музеєм, присвяченим окремій цивілізації.

Про деталі розкопок представники влади Єгипту пообіцяли розповісти через декілька тижнів на пресконференції.