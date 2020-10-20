В Єгипті знайшли сховище із саркофагами, яким понад 2,5 тисячі років

У Саккарі, що за 30 км від Каїра, археологи знайшли сховище з унікальними саркофагами, яким понад 2,5 тисячі років. Вдалося знайти ексклюзивні статуї та експонати.

Про це повідомляє видання CNN.

Відомо, що археологи знайшли понад 60 гробниць. Під час розкопок відшукали унікальні статуї, прикраси та інші предмети.

Місце археологічних розкопок відвідали міністр туризму і старожитностей країни Халед Ель-Енан, премʼєр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мустафа Вазирі.

Колекції знайдених саркофагів, що зберігалися у трьох могильних шахтах, понад 2,5 тисячі років. У могилах знайшли позолочені статуї та коштовності.

Самі саркофаги розмальовані старовинними єгипетськими орнаментами. Зображення на дерев’яних трунах збереглися всупереч умовам зберігання.

Фото: CNN

На думку чиновників, у цих саркофагах поховані старші державні діячі та священники 26-ї династії, яка правила Єгиптом з 664 р. до 525 р. до нашої ери.

Деякі зі знахідок виставлять у Великому єгипетському музеї в Гізі, який відкриється найближчим часом. Після відкриття будівля площею 1,5 тис. кв. м стане найбільшим у світі музеєм, присвяченим окремій цивілізації.

Про деталі розкопок представники влади Єгипту пообіцяли розповісти через декілька тижнів на пресконференції.