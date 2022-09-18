У столиці Вірменії відбувся мітинг, де вимагали вийти з ОДКБ. Протестувальники зібралися в центрі Єревана біля Площі Франції.

Про це повідомили “Новости Армения“.

Ініціювали протест Європейська партія та Національний демократичний полюс. Під час мітингу закликали також приєднатися до безпартійних.

Major protests in the centre of Yerevan today amid US Speaker Nancy Pelosi’s historic visit to Armenia. Demonstrators waving American flags and calling on Western nations for support. pic.twitter.com/xy0bOA7odP — Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) September 18, 2022

Організатори мітингу вимагали вийти з ОДКБ. Ще вони закликали до дій, аби розпочати перемовини з іншими союзниками для створення нової системи безпеки.

Серед протестувальників можна помітити тих, хто прийшов з українським прапором.

Цьому передувало те, що Вірменія звернулася до ОДКБ з проханням надати військово або військово-політичну допомогу. Вони надіслали запит для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ із її території. Як заявив після Секретар Ради безпеки РА Вірмен Григорян, стосовно отримання підтримки “очікування не справдилися”.

До складу ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. РФ веде війну проти України, а між Таджикистаном та Киргизією відбуваються бойові дії. За даними пресслужби президента Киргизстану, 16 вересня лідери країн домовилися про відведення сил від лінії зіткнення на кордоні двох цих держав.

Вірменію відвідала спікерка палати представників США Ненсі Пелосі 17 вересня. Вона очолила делегацію, аби наголосили на “твердій прихильності США безпеці, економічному процвітанню та демократичному управлінню у Вірменії та на Кавказі”, йдеться у Twitter.