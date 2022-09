Про це повідомили “Новости Армения“.

Ініціювали протест Європейська партія та Національний демократичний полюс. Під час мітингу закликали також приєднатися до безпартійних.

Major protests in the centre of Yerevan today amid US Speaker Nancy Pelosi’s historic visit to Armenia.

Demonstrators waving American flags and calling on Western nations for support. pic.twitter.com/xy0bOA7odP

— Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) September 18, 2022