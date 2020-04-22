В Ізраїльській поліції повідомили, що нападник з Палестини поранив ізраїльського поліцейського ножицями на контрольно-пропускному пункті в Єрусалимі.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що напад стався в середу.

“Терорист направив свою машину в прикордонного поліцейського … потім ударив його ножицями”, – сказав прес-секретар Міккі Розенфельд.

Він додав, що нападника застрелили.

Розенфельд сказав, що поліцейський в результаті інциденту був поранений, а на місці події виявили вибуховий пристрій.