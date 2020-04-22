Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Повідомляється, що напад стався в середу.
“Терорист направив свою машину в прикордонного поліцейського … потім ударив його ножицями”, – сказав прес-секретар Міккі Розенфельд.
Він додав, що нападника застрелили.
Розенфельд сказав, що поліцейський в результаті інциденту був поранений, а на місці події виявили вибуховий пристрій.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та його суперник по виборам Бенні Ганц через рік політичного тупика підписали угоду про формування коаліційного уряду.