Про це повідомляє видання Times of Israel.
“Починаючи з неділі, 24 травня, це святе місце знову буде доступним для віруючих – для відвідувань і молитов”, – йдеться в офіційній заяві, яку цитує канал France 24.
У храмі одночасно зможуть перебувати не більше 50 людей.
В рамках противірусних заходів, відвідувачам потрібно буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції один від одного в два метри. Людей із симптомами респіраторного захворювання в храм не допустять.
Крім того, рекомендовано не цілувати святині і не торкатися до них.
Храм Гробу Господнього закрили для віруючих у березні в рамках жорстких заходів із боротьби з коронавірусом, введених владою Ізраїлю.
У зв’язку з цим церемонія сходження Благодатного вогню на Великдень пройшла без паломників і за участю невеликої кількості священнослужителів.
Фото: AP /Sebastian Scheiner
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90
ДОВІДКА. Храм Гробу Господнього – церква в християнському кварталі Старого міста Єрусалима. Згідно з переказами, храм стоїть на тому місці, де, згідно зі Священним Писанням, був розп’ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос. Основні права володіння і користування святинями храму належать грецькому православному Єрусалимському патріархату, Єрусалимському патріархату Вірменської апостольської церкви і католицькому ордену францисканців.
- Наприкінці квітня уряд Ізраїлю затвердив пом’якшення карантинних обмежень, які були введені в країні через пандемію коронавируса. Зокрема, дозволили знову відкритися магазинам і салонам краси.
- Влада Ізраїлю також схвалила відкриття з 10 травня дитячих садків за умови заповнюваності на 70%.