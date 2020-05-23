Храм Гробу Господнього в Єрусалимі (Ізраїль) у неділю відкриється для відвідувачів після вимушеної двомісячної перерви через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

“Починаючи з неділі, 24 травня, це святе місце знову буде доступним для віруючих – для відвідувань і молитов”, – йдеться в офіційній заяві, яку цитує канал France 24.

У храмі одночасно зможуть перебувати не більше 50 людей.

В рамках противірусних заходів, відвідувачам потрібно буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції один від одного в два метри. Людей із симптомами респіраторного захворювання в храм не допустять.

Крім того, рекомендовано не цілувати святині і не торкатися до них.

Храм Гробу Господнього закрили для віруючих у березні в рамках жорстких заходів із боротьби з коронавірусом, введених владою Ізраїлю.

У зв’язку з цим церемонія сходження Благодатного вогню на Великдень пройшла без паломників і за участю невеликої кількості священнослужителів.

Фото: AP /Sebastian Scheiner

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

ДОВІДКА. Храм Гробу Господнього – церква в християнському кварталі Старого міста Єрусалима. Згідно з переказами, храм стоїть на тому місці, де, згідно зі Священним Писанням, був розп’ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос. Основні права володіння і користування святинями храму належать грецькому православному Єрусалимському патріархату, Єрусалимському патріархату Вірменської апостольської церкви і католицькому ордену францисканців.