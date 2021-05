Про це повідомляє BBC.

Зіткнення відбулися на Храмовій горі біля мечеті Аль-Акса вчора увечері, після того, як тисячі мусульман прийшли сюди вшанувати останню п’ятницю священного місяця Рамадан. Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. На місці події розгорнули польовий шпиталь Червоного півмісяця для надання необхідної медичної допомоги постраждалим.

Мечеть Аль-Акса вважається однією з найбільш шанованих святинь ісламу. Саме тут знаходиться священне місце для юдеїв – Храмова гора.

Історично склалося так, що ісламська святиня нерідко стає осередком насильства.

Ізраїльська поліція заявила, що застосувала спецзасоби задля того, що “навести порядок” під час масових заворушень.

Водночас представник мечеті Аль-Акса через гучномовець намагався заспокоїти розлючений натовп та поліціянтів.

Служба екстреної допомоги палестинського Червоного півмісяця заявила, що довелося госпіталізувати 88 палестинців після попадання в них гумових куль з металевим покриттям. Поліція заявила про шість поранених працівників.

Видання зазначає, що напруга зросла у зв’язку із загрозою виселення палестинських сімей з району Шейх Джаррах в Східному Єрусалимі. У понеділок Верховний суд Ізраїлю повинен провести слухання у цій судовій справі.

Спеціальний координатор ООН з питань Близькосхідного мирного процесу Тор Веннесленд закликав усі сторони “поважати статус святих місць у Старому Єрусалимі в інтересах миру та стабільності”.

Deeply concerned by the heightened tensions & violence in & around #Jerusalem. I call on all to act responsibly & maintain calm. All must respect the status quo of holy sites in Jerusalem’s Old City in the interest of peace & stability. Political & religious leaders must act now.

— Tor Wennesland (@TWennesland) May 7, 2021