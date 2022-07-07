У країнах ЄС українці можуть зберегти свої посвідчення водія. Європейський парламент ухвалив відповідну пропозицію.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Підтримали пропозицію 561 євродепутат. Шість виступили проти та ще п’ять депутатів утримались від голосування.

Пропозиція передбачає, що українські переселенці зможуть користуватися правами водія, які видали в Україні. Тобто не потрібно буде обмінювати їх на водійське посвідчення ЄС або ж складати новий іспит.

Нове правило діятиме до тих пір, доки українці користуються статусом тимчасового захисту. У випадку, якщо людина втратить водійського посвідчення, то можна буде отримати права водія зразка ЄС. Ця процедура спочатку передбачає надання довідки про придатність до водіння автомобілів.

Переселенцям, які працювали водіями вантажівок та автобусів, потрібно буде пройти короткий курс навчання та тести. Тоді вони зможуть отримати сертифікати щодо професійної компетентності. У такому випадку вони зможуть працювати в ЄС протягом періоду тимчасового захисту та допомагати експортувати українські товари.