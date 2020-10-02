Лідери Європейського союзу домовилися ввести санкції щодо чиновників режиму самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка, але не проти нього самого.

Рішення було прийнято на засіданні комітету із закордонних справ і політики безпеки.

Голова комітету, іспанська політик Жозеп Боррель (Josep Borrell Fontelles) повідомив, що було вирішено ввести санкції щодо режиму Лукашенка.

Крім цього, європейські лідери погодилися доручити Єврокомісії розробити план комплексної економічної підтримки демократичної Білорусі, а також висловили солідарність з білоруським народом.

Голова Євроради Шарль Мішель повідомив, що досягти домовленості вдалося завдяки тому, що Кіпр зняв вето з обговорення рішення.

“Ми сьогодні прийняли рішення ввести санкції проти Білорусі. Це чіткий сигнал, який ми посилаємо. Ми заслуговуємо довіри”, – сказав Мішель після засідання.

Як відомо, Кіпр кілька тижнів відмовлявся обговорювати питання введення санкцій проти Білорусі. Влада Кіпру вимагали від ЄС розширити список санкцій щодо Туреччини через дебати з приводу газу в Середземномор’ї.

Поки що мова йде про заморожування активів і заборону на поїздки в країни ЄС для 40 чиновників режиму Лукашенка. Йдеться про чиновників, які були причетні до фальсифікації результатів виборів, а також – до розгону мирних протестувальників.

У той же час проти самого Лукашенка санкції поки вводити не будуть.