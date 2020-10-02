Рішення було прийнято на засіданні комітету із закордонних справ і політики безпеки.
Голова комітету, іспанська політик Жозеп Боррель (Josep Borrell Fontelles) повідомив, що було вирішено ввести санкції щодо режиму Лукашенка.
Крім цього, європейські лідери погодилися доручити Єврокомісії розробити план комплексної економічної підтримки демократичної Білорусі, а також висловили солідарність з білоруським народом.
Голова Євроради Шарль Мішель повідомив, що досягти домовленості вдалося завдяки тому, що Кіпр зняв вето з обговорення рішення.
“Ми сьогодні прийняли рішення ввести санкції проти Білорусі. Це чіткий сигнал, який ми посилаємо. Ми заслуговуємо довіри”, – сказав Мішель після засідання.
Як відомо, Кіпр кілька тижнів відмовлявся обговорювати питання введення санкцій проти Білорусі. Влада Кіпру вимагали від ЄС розширити список санкцій щодо Туреччини через дебати з приводу газу в Середземномор’ї.
Поки що мова йде про заморожування активів і заборону на поїздки в країни ЄС для 40 чиновників режиму Лукашенка. Йдеться про чиновників, які були причетні до фальсифікації результатів виборів, а також – до розгону мирних протестувальників.
У той же час проти самого Лукашенка санкції поки вводити не будуть.
- Минулого тижня в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: США, Велика Британія, Канада, країни Євросоюзу.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначав, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка “не означає його визнання легітимним главою держави”.
- Також у МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Олександра Лукашенка як президента Білорусі (після 5 листопада) Україна планує називати його на ім’я, не вказуючи посади.