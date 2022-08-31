Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Facebook.

Утім, Євросоюз не буде запроваджувати повну заборону віз для громадян РФ. Бо щодо цього немає єдиної думки.

За його словами, Угорщина та ще деякі країни-члени ЄС виступають проти заборони на видачу віз росіянам. Зокрема такими країнами є Німеччина та Франція, уряди котрих заявляли, що у такий спосіб вони можуть спровокувати росіян згуртуватися проти Заходу.

Угоду про спрощення візового режиму ЄС і Росія ухвалили у 2007 році.

Припинення угоди, яка спрощує заявки росіян на візи, ускладнить процес поїздок до Європи. Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав європейських лідерів знайти спільну мову, аби прийняти рішення стосовно візового питання.