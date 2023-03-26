В ЄС готові відповісти санкціями на розміщення російської ядерної зброї в РБ – Боррель

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готовий запровадити санкції у разі, якщо РБ розмістить на своїй території ядерну зброю РФ.

Про це дипломат зазначив у Twitter.

Розміщення російської ядерної зброї у РБ означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці.

Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями”, – наголосив Боррель.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice. The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

НАТО заявило, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.