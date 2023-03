В ЄС готові відповісти санкціями на розміщення російської ядерної зброї в РБ – Боррель

Про це дипломат зазначив у Twitter.

Розміщення російської ядерної зброї у РБ означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.

The EU stands ready to respond with further sanctions.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023