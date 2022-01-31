В ЄС готуються до ймовірної зупинки постачання газу з РФ – Жозеп Боррель

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті ЄС.
“Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти”, – зазначив Боррель.
Окрім цього глава європейської дипломатії зауважив, що ЄС готує високоефективні заходи у відповідь на випадок подальшої агресії Росії проти України. У ЄС також розглядають заходи експортного контролю, які б мали більш довгостроковий ефект.
“Росія веде нервову війну – тому ми маємо тримати своє. У цьому протистоянні ми робимо все можливе, щоб дипломатія працювала, використовуючи всі можливі шляхи. У рамках нашої роботи над стримуванням ми просунулися у підготовці до високоефективного реагування, яке завдасть серйозних витрат російській економіці та фінансовій системі. Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б довгостроковий ефект, відмовляючи Росії в продуктах, які їй потрібні для реалізації своїх стратегічних амбіцій”, – наголосив Жозеп Боррель.
Він також зауважив, що наразі Захід переживає найнебезпечніший момент періоду після закінчення “холодної війни”. Водночас зазначив, що необхідно уникати подальшого розкручування спіралі ескалації та дослухатись до закликів президента України Володимира Зеленського уникати будь-якої “паніки”.
Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не відмовиться від підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.
“Україна – наш партнер і сусід: її безпека – наша безпека”, – резюмував Верховний представник ЄС.
Своєю чергою, США вже розпочали перемовини з найбільшими країнами-експортерами газу про перенаправлення постачання газу до Європи у випадку, якщо Росія нападе на Україну.
Довідка. Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії. Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки.
- Нагадаємо, у Європейському Союзі розробили план заходів, реалізація котрого допоможе позбавити регіон від газової залежності вже до 2050 року. Надвисокі ціни та спекуляція паливом підштовхнули Європу до рішучих дій.
- У жовтні – листопаді 2021 року Росія скоротила постачання газу в ЄС на 25% в порівнянні з минулим роком.
- У листопаді Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що європейській спільноті невдовзі доведеться обирати між нарощуванням обсягів російського газу й захистом територіальної цілісності України.
- У грудні Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що РФ демонструє готовність до військового конфлікту, при цьому відверто шантажує Європу постачанням енергоносіїв.
- Окрім цього, згідно із даними квартального звіту Міжнародного енергетичного агентства у 2022 році попит на газ у Європі знизиться на тлі зростання вартості блакитного палива.
- Раніше Жозеп Боррель заявив, що від безпеки України залежить безпека усієї Європи.
- Також Жозеп Боррель закликав Євросоюз продовжити підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.