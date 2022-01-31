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В ЄС готуються до ймовірної зупинки постачання газу з РФ – Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, Катаром та Азербайджаном, у разі, якщо Російська Федерація, продовжуючи підігрівати атмосферу напруженості в Європі, вирішить скоротити або й зовсім зупинити постачання газу до Євросоюзу. Він також запевнив у непохитній підтримці України на тлі "нервової війни" РФ.

Понеділок, 31 січня 2022, 20:35
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Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті ЄС.

“Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти”, – зазначив Боррель.

Окрім цього глава європейської дипломатії зауважив, що ЄС готує високоефективні заходи у відповідь на випадок подальшої агресії Росії проти України. У ЄС також розглядають заходи експортного контролю, які б мали більш довгостроковий ефект.

“Росія веде нервову війну – тому ми маємо тримати своє. У цьому протистоянні ми робимо все можливе, щоб дипломатія працювала, використовуючи всі можливі шляхи. У рамках нашої роботи над стримуванням ми просунулися у підготовці до високоефективного реагування, яке завдасть серйозних витрат російській економіці та фінансовій системі. Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б довгостроковий ефект, відмовляючи Росії в продуктах, які їй потрібні для реалізації своїх стратегічних амбіцій”, – наголосив Жозеп Боррель.

Він також зауважив, що наразі Захід переживає найнебезпечніший момент періоду після закінчення “холодної війни”. Водночас зазначив, що необхідно уникати подальшого розкручування спіралі ескалації та дослухатись до закликів президента України Володимира Зеленського уникати будь-якої “паніки”.

Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не відмовиться від підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.

“Україна – наш партнер і сусід: її безпека – наша безпека”, – резюмував Верховний представник ЄС.

Своєю чергою, США вже розпочали перемовини з найбільшими країнами-експортерами газу про перенаправлення постачання газу до Європи у випадку, якщо Росія нападе на Україну.

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Довідка. Природний газ становить  чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії. Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки.

Теги: блакитне паливо, газ, ЄС, Жозеп Боррель, транзит газу, шантаж РФ

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