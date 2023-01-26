26 січня міністри Європейського Союзу обговорювали способи приборкати нелегальну міграцію, зокрема відправляючи назад нелегально прибулих. Кількість мігрантів зростає, відроджуючи заклики щодо прикордонних парканів і центрів притулку за межами Європи.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство ЄС Frontex, яке займається охороною зовнішніх кордонів, повідомило про близько 330 000 несанкціонованих прибуттів минулого року, що є найвищим показником з 2016 року, з різким зростанням на західнобалканському маршруті.

Ми маємо величезне збільшення нелегальних прибуттів мігрантів, – заявила комісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон під час переговорів між 27 міністрами ЄС з питань міграції. У нас дуже низький рівень повернення, і я бачу, що ми можемо досягти значного прогресу”.

Данія, Нідерланди та Латвія були серед тих, хто закликав до посилення тиску через візи та допомогу розвитку на приблизно 20 країн, включаючи Ірак і Сенегал, які, на думку ЄС, не співпрацюють у прийнятті своїх громадян, що не мають права залишатися в Європі.

Лише приблизно п’ята частина таких осіб повертається назад, а недостатні ресурси та координація з боку ЄС є ще однією перешкодою, за словами виконавчого органу блоку.

Міністерські переговори відбуваються напередодні саміту лідерів ЄС 9-10 лютого, які також вимагатимуть більшої віддачі, згідно з проєктом їхнього спільного рішення, з яким ознайомився Reuters.

Однак це легше сказати, ніж зробити в блоці, де міграція є дуже чутливим політичним питанням, а країни-члени різко розділилися щодо того, як розподілити завдання піклування про тих, хто прибуває до Європи.

Проблема стала токсичною після того, як у 2015 році більше мільйона осіб перетнули Середземне море, що застало блок зненацька та розпалило антиміграційні настрої.

Відтоді ЄС посилив свої зовнішні кордони та закони про надання притулку. Оскільки після пандемії COVID знову відновлюється рух нелегальних мігрантів, дебати повертаються, як і деякі пропозиції, які раніше були відхилені як неприйнятні.

Данія провела переговори з Руандою щодо розгляду заявників на притулок у Східній Африці, тоді як інші закликали до виділення коштів ЄС для встановлення паркану на кордоні між Болгарією та Туреччиною – обидві ідеї раніше вважалися табу.

Нідерландський міністр Ерік ван дер Бург заявив, що він відкритий для фінансування ЄС прикордонних бар’єрів.

Водночас неурядова організація “Данська рада у справах біженців” розкритикувала заклики європейських урядів. У своєму звіті організація назвала “систематичне відштовхування людей на зовнішніх кордонах блоку” порушенням їхніх “прав вимагати притулку”.

Та поки країни ЄС протестують проти нелегальної міграції, яка часто складається з мусульман з Близького Сходу та Північної Африки, Німеччина одночасно прагне відкрити свій ринок праці для вкрай необхідних працівників з-за меж блоку.

Ми хочемо укласти міграційні угоди з країнами, зокрема з країнами Північної Африки, які б дозволили легальний шлях до Німеччини, але також передбачали б реальне повернення”, – заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фейзер у Стокгольмі.

Зауважимо, 13 грудня минулого року у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.