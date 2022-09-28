Сербію можуть чекати санкції з боку Євросоюзу. Блок тисне на президента Сербії Александара Вучича, аби він не відкладав запровадження обмежень проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомило Danas.

Джерела видання зазначили, що до Сербії можуть припинити “потоки грошей” через позицію Белграда. Вона стосується подій в Україні та стосовно Косово.

“Якщо Європейський Союз ухвалить рішення щодо санкцій, то першим кроком буде припинення потоків грошей до Сербії, потім скасування “білого Шенгену” (безвізового режиму, – ред.), припинення переговорів про вступ до ЄС, а потім – санкції. Але на це піде час”, – зазначили джерела Danas.

Видання стверджує, що сербський лідер очікує на підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Останній може заблокувати рішення. Є два варіанти як це зробити: на рівні Ради ЄС або свого єврокомісара з питань сусідства й політики розширення Олівера Варгеї.

“З наближенням підписання угоди з Приштиною шанси, що вони (ЄС, – ред.) вдадуться до санкцій, дуже низькі, але Європарламент має більше свободи ухвалити резолюцію, яка закликатиме Єврокомісію і Раду ЄС призупинити переговори, і в розпал кризи в Україні вона матиме підтримку більшості громадян ЄС”, – підкреслили співрозмовники видання.

Зазначимо, що Сербія проти санкцій щодо Росії. Хоча результати так званих “референдумів” Белград не визнав.