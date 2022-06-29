Транзит через Литву до російського ексклава Калінінградом може повернутися до нормального режиму вже за кілька днів, оскільки європейські посадовці наближаються до компромісної угоди з країною Балтії, аби погасити сварку з Москвою.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Європейські офіційні особи за підтримки Німеччини шукають компроміс і ведуть переговори про звільнення Калінінграда від санкцій.

У Вільнюсі висловили побоювання, якщо традиційний маршрут для російських товарів до Калінінграда не буде відновлено, то Москва може використати військову силу, щоб прокласти сухопутний коридор через територію Литви.

Водночас частина військових Німеччини дислокуються у Литві, і, якщо це станеться, ФРН може бути втягнута в конфронтацію разом із союзниками по НАТО. Також найбільша економіка Європи залежить від імпорту російського газу і є вразливою до будь-якого скорочення потоків.

У виданні зазначили, що один із компромісів може передбачати звільнення від санкцій ЄС руху вантажів між РФ та Калінінградом на тій підставі, що це не вважається нормальною міжнародною торгівлею, оскільки ексклав є частиною РФ.

Таку поступку можуть зробити лише за умови, що санкціоновані вантажі використовуватимуться в Калінінграді, а не експортуватимуться через його порт.

Інший компроміс може базуватись на тому, що гуманітарні підстави можуть бути використані для звільнення Калінінградської області від санкцій. Проте у Литви “є серйозні сумніви щодо того, що можна розглядати як поступку Москві”.

У МЗС Литви повідомили, що продовжать консультації з Європейською комісією щодо застосування санкцій.

Раніше Москва висловила протест проти введених Вільнюсом обмежень на залізничний транзит низки вантажів з РФ до Калінінградської області.

18 червня литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40 % товарів.

РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції.

Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права погрожувати Литві. Він зазначив, що ухвалені європейські санкції спровоковані невиправданим вторгненням в Україну, тому у наслідках винна лише Москва. Український міністр висловив тверду підтримку та привітав принципову позицію Литви.