Про це інформує американський телеканал CNN.
29 травня 27 послів ЄС не змогли досягти домовленості, але переговори продовжилися 30 травня перед позачергою зустріччю європейських лідерів.
Блок неодноразово намагався залучити країни, зокрема з Угорщиною, під час переговорів про російські санкції, натомість прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тижнями опирався забороні імпорту російської нафти.
“Я думаю, що всі країни-члени готові працювати над нафтою забороною. Питання полягає в тому, як це зробити і як врахувати національні особливості, оскільки деякі країни-члени більше залежать від цього, ніж інші”, – зазначив посадовець ЄС.
“Важкі” переговори: на окремому брифінгу високопоставлений дипломат з країни ЄС зауважив журналістам, що технічні моменти нафтового ембарго “надзвичайно важко” вирішити. А такі країни, як Угорщина, Хорватія, Болгарія, Чехія та Словаччина, все ще шукали гарантій щодо питань безпеки постачання.
Дипломат ЄС також пояснив, що, враховуючи складність нафтового сектору в Європі, ЄС має бути “дуже обережним у розробці законодавства та висновків”, щоб зберегти рівні умови внутрішнього ринку ЄС.
Угорщина: хоча Орбан зрештою погодився на попередні раунди санкцій ЄС проти РФ, він неодноразово заявляв, що не підтримає заборону на російську нафту і газ.
Водночас в Європі зростає розчарування його позицією.
“Інтенсивні переговори тривають” щодо російського нафтового ембарго, заявив CNN віце-канцлер Німеччини та федеральний міністр економіки Роберт Хабек. За його словами, “питання полягає в тому, чи готовий Віктор Орбан бути солідарним з Європою”.
- Нагадаємо, країни Європейського Союзу мали дійти згоди щодо нафтового ембарго проти РФ до 30 травня.
- Натомість експерти стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому відбулося падіння експорту іранської нафти до Китаю, а також зростання російського експорту до Китаю.
- Раніше повідомлялося, що ОАЕ відновили постачання нафти в Європу вперше за два роки.
- Водночас президентка Єврокомісії очікує укласти угоду щодо нафтового ембарго проти РФ протягом кількох тижнів.
- Проте, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився обговорювати нафтове ембарго проти РФ на наступному саміті ЄС. Про це він особисто повідомив у листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля.