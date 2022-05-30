Представники Європейського Союзу відновлюють зусилля, щоб домовитися рішення щодо російського нафтового ембарго, після того, як "важкі переговори" завершились безрезультатно, відтермінувавши шостий раунд європейських санкцій проти Москви.

Про це інформує американський телеканал CNN.

29 травня 27 послів ЄС не змогли досягти домовленості, але переговори продовжилися 30 травня перед позачергою зустріччю європейських лідерів.

Блок неодноразово намагався залучити країни, зокрема з Угорщиною, під час переговорів про російські санкції, натомість прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тижнями опирався забороні імпорту російської нафти.

“Я думаю, що всі країни-члени готові працювати над нафтою забороною. Питання полягає в тому, як це зробити і як врахувати національні особливості, оскільки деякі країни-члени більше залежать від цього, ніж інші”, – зазначив посадовець ЄС.

“Важкі” переговори: на окремому брифінгу високопоставлений дипломат з країни ЄС зауважив журналістам, що технічні моменти нафтового ембарго “надзвичайно важко” вирішити. А такі країни, як Угорщина, Хорватія, Болгарія, Чехія та Словаччина, все ще шукали гарантій щодо питань безпеки постачання.

Дипломат ЄС також пояснив, що, враховуючи складність нафтового сектору в Європі, ЄС має бути “дуже обережним у розробці законодавства та висновків”, щоб зберегти рівні умови внутрішнього ринку ЄС.

Угорщина: хоча Орбан зрештою погодився на попередні раунди санкцій ЄС проти РФ, він неодноразово заявляв, що не підтримає заборону на російську нафту і газ.

Водночас в Європі зростає розчарування його позицією.

“Інтенсивні переговори тривають” щодо російського нафтового ембарго, заявив CNN віце-канцлер Німеччини та федеральний міністр економіки Роберт Хабек. За його словами, “питання полягає в тому, чи готовий Віктор Орбан бути солідарним з Європою”.