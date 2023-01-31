Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
За словами Южаніної, держава має зробити все для підтримки бізнесу, який в умовах повномасштабної російсько-української війни працює та продає товари на експорт. Нардепка наголосила, що саме надходження від платників податків спрямовуються на фінансування армії.
У такий спосіб, фракція наполягає на ухваленні законопроєкту 8390, який передбачає своєчасне відшкодування ПДВ і повернення штрафних санкцій для тих податківців, які затягують відшкодування податку на додану вартість.
Ніна Южаніна наголосила, що наразі свою діяльність відновили трохи більше ніж 50% підприємств в Україні: “Це ті, хто знайшли можливість, у кого були обігові кошти, і вони почали працювати зараз у цей надскладний час”, – зауважила політикиня.
У своїй заяві вона зауважила, що діяльність українських підприємств та виробництв напряму пов’язана із наповненням нашого бюджету.
Влада вже декілька разів вносила зміни у законодавство і зараз пропонує повернути оподаткування на довоєнний рівень: “Але треба повертати довоєнний рівень в усіх складових: не тільки відносно зобов’язань і відповідальності платників податків, а й відповідальності держави. Тому ми й говоримо, що треба повернути автоматичне відшкодування ПДВ, вчасне, як це було відповідно до норм Податкового кодексу”, – йдеться в поясненні Южаніної.
Вона резюмувала, що повернення строків перевірок, відповідальності держави перед експортерами – це партнерські відносини, яких чекають усі експортери для того, щоб продовжувати працювати.
Так вдасться зберегти фінансування армії та планові надходження в бюджет на 2023 рік, впевнена народна депутатка.
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