Народна депутатка з "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна пояснила, чому фракція наполягає на ухваленні законопроєкту 8390, який передбачає вчасне відшкодування ПДВ для експортерів.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

За словами Южаніної, держава має зробити все для підтримки бізнесу, який в умовах повномасштабної російсько-української війни працює та продає товари на експорт. Нардепка наголосила, що саме надходження від платників податків спрямовуються на фінансування армії.

У такий спосіб, фракція наполягає на ухваленні законопроєкту 8390, який передбачає своєчасне відшкодування ПДВ і повернення штрафних санкцій для тих податківців, які затягують відшкодування податку на додану вартість.

Ніна Южаніна наголосила, що наразі свою діяльність відновили трохи більше ніж 50% підприємств в Україні: “Це ті, хто знайшли можливість, у кого були обігові кошти, і вони почали працювати зараз у цей надскладний час”, – зауважила політикиня.

У своїй заяві вона зауважила, що діяльність українських підприємств та виробництв напряму пов’язана із наповненням нашого бюджету.

Влада вже декілька разів вносила зміни у законодавство і зараз пропонує повернути оподаткування на довоєнний рівень: “Але треба повертати довоєнний рівень в усіх складових: не тільки відносно зобов’язань і відповідальності платників податків, а й відповідальності держави. Тому ми й говоримо, що треба повернути автоматичне відшкодування ПДВ, вчасне, як це було відповідно до норм Податкового кодексу”, – йдеться в поясненні Южаніної.

Вона резюмувала, що повернення строків перевірок, відповідальності держави перед експортерами – це партнерські відносини, яких чекають усі експортери для того, щоб продовжувати працювати.

Так вдасться зберегти фінансування армії та планові надходження в бюджет на 2023 рік, впевнена народна депутатка.