Про це повідомив нардеп Микола Княжицький на свій сторінці у Facebook.

“Вчора у Верховній Раді виник конфлікт через закон , який нібито допоможе, нібито дітям з окупованих територій вступати до українських вишів без ЗНО. Чому я пишу “нібито”? Бо це “не точно”. “Європейська Солідарність” готова була підтримати проєкт у першому читанні, але вимагала доопрацювання до другого, як цього вимагає закон. Але інші фракції , зокрема представник “Слуги народу” звинуватили “ЄС” у тому, що ми не хочемо “захищати бідних дітей”. Це брехня. Ми вважали і вважаємо, що держава має на ділі дбати про українців на окупованих територіях, як і про родини воїнів АТО та російсько- української війни. Цей закон до такого піклування немає жодного відношення. Мало того, що вступна кампанія завершується, квот немає, фінансування на закон не передбачене, а “слуги” його бігом приймають не для “дітей”, а щоб піарно відтінити власне захланне бажання подовше легалізовувати казіно і азартні ігри, у законі ще безліч злочинних дурниць!” – зазначив він.

Княжицький пояснив, що:

Законопроєкт передбачає право кожного мешканця окупованих ОРДЛО вступити до українського ВУЗу не здаючи ЗНО, але за наявності “документу про повну загальну середню освіту”. Але при цьому в законопроєкті не визначено, що це має бути за документ, і що робити з атестатами, виданими терористичними організаціями типу ДНР?

“Вони є цими документами? Чи готова Україна визнати офіційними документами ті, що видані терористами? Що має робити працівник приймальної комісії ВУЗу з Києва, Черкас або Івано-Франківська, коли в пакеті документів виявляє такий документ? Верховна Рада мала сама вирішити це питання підготувавши якісний закон. Але замість цього, таке політичне питання парламент скинув з себе на рівень приймальних комісій, які взагалі не повинні займатись політикою”, – наголосив нардеп.

Законопроєкт відкриває корупційні ризики.

“Адже ЗНО – це ефективний засіб боротьби проти корупції при прийому до ВНЗ. І скасування ЗНО для вступу до всіх ВНЗ – це множення корупції. В прийнятому законі зазначається, що така поблажка встановлюється для осіб “місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей”. Як визначається місце проживання в Луганську? Довідкою “ЛНР”? Або іншою довідкою? Чому б це питання не вирішити в законі? Сьогодні не складно зробити будь-яку довідку: підробити, купити, отримати “по знайомству”. І відкривши таку шпарину для всіх, ми фактично ширимо корупцію при вступі до ВУЗів, яка була в значній мірі подолана ще за минулої влади”, – додав Княжицький.

Встановлення квот для вступу у всі ВНЗ для всіх людей.

На даний момент держава встановлює квоти для вступу людей з АРК до акредитованих ВНЗ. Таких по всій Україні було 36, і вони формувались передусім за рахунок навчальних закладів, які були евакуйовані з окупації. Для них встановлювались квоти на прийом людей з Криму без ЗНО за конкурсом.

Зараз йдеться про встановлення загальної квоти, але як, для кого і за якими критеріями вона встановлюється наразі незрозуміло. Виходячи з тексту частини третьої статті 44 Закону у вчорашній редакції, квота встановлюється саме для кількості людей з окупованих територій, які можуть вступити до українських ВНЗ. Це прямо суперечить Конституції, за якою не можуть встановлюватись обмеження за формальним місцем проживання.

За словами нардепа, закон не про дітей, тому що 40 річні випускники ПТУ, які пострілювали в “укропів” теж отримують ці пільги.

“Все це можна було б вирішити при підготовці до другого читання. Але турбо-режим, як ми бачимо, здатен або тиражувати корупцію, або приймати просто безграмотні закони, які не працюють. Так само як і цей закон не працюватиме через купу проблем, пов’язаних з банальною низькою якістю законів, які готуються більшістю та офісом президента.

Розповіді про те, що такий закон був раніше, лише збільшили кількість ВНЗ – брехня. Його кардинально змінили”, – резюмував Княжицький.