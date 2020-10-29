В "Європейській Солідарності" назвали рішення Кабінету міністрів віддати гроші з COVID-фонду на серіали "верхом цинізму". З огляду на це партія вимагає від Уряду вжити невідкладних заходів для посилення боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це заявила народна депутатка Марія Іонова.

Вона зазначила, що за даними МОЗ, за минулу добу захворіло понад 7 тисяч українців, померло 113 осіб.

Іонова нагадала, що команда “Європейської Солідарності” з початку епідемії допомагає людям, спілкується з лікарями, їздить регіонами, щоб почути з перших вуст, і знає, яка ситуація в реальності, а не у звітах.

“За сім місяців ми побачили, як влада втратила контроль над поширенням хвороби. І головне – втрачено довіру до дій влади. Ми констатуємо, що Україна є антилідером в світі за темпами поширення хвороби. Ми бачимо, як розтринькуються гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом. Не на боротьбу з хворобою, не на захист лікарів, пацієнтів, а на абсолютно безглузді речі. Якщо раніше говорили про дороги, то сьогоднішнє рішення уряду не витримує жодної критики. Неможливо описати словами цинізм, коли тепер вже цей фонд буде направлений і на виробництво серіалів. Тобто мало Зеленському продовження в житті серіалу “Слуга народу”, він ще це зараз переніс на країну. Соромно за такі рішення уряду”, – зазначила депутатка.

Вона наголосила, що згідно зі звітом Рахункової палати, держава не закупила жодного апарата ШВЛ.

“Перебуваючи на Закарпатті, на Волині, Черкащині, ми побачили, що ці апарати закуповуються органами місцевого самоврядування, якщо спроможна громада, волонтерами або благодійними фондами. Фонд Порошенка одразу розпочав ремонт і закупівлю ШВЛ”, – нагадала Іонова.

“Хотілося б, щоб ковідний фонд використовувся за призначенням. Ми констатуємо, що у зв’язку з тим, що тестів робиться недостатньо, хвороба поширюється швидкими темпами. Зараз не вистачає ліжкомісць в лікарнях, вони переповнені, ми бачимо, що є гострий дефіцит медичного кисню. В багатьох регіонах ми чули, що немає доплат, страхування лікарів первинної ланки, які першими стикаються з хворими. Вони звільняються, оскільки не відчувають захисту держави. Всі знають про ситуацію на Луганщині, конкретно двоє лікарів, їм доплата за жовтень була 1900 грн. У нас буде багато бажаючих працювати за таку доплату?… Пацієнти змушені платити близько 80 %, хоча влада заявляє, що виділено до 40 тисяч гривень на одного пацієнта, але в реальності все по – іншому. Уряд не вирішив питання ні страхування лікарів, ні компенсації, ні доплат в 300 % і не захищає повної мірою засобами захисту”, – наголосила депутатка.

У зв’язку з цим “Європейська Солідарність” вимагає термінового ухвалення законів і підзаконних актів, тобто урядових рішень для зміни цієї ситуації, а не для того, щоб цей закон був лише на папері.