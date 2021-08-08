Європейський Союз скасує санкції проти Білорусі за умови, якщо влада цієї країни почне дотримуватися принципів верховенства права та демократії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель напередодні першої річниці виборів президента Білорусі.

“Скасування санкцій ЄС стане можливим лише тоді, коли білоруська влада повністю дотримуватиметься принципів демократії та верховенства права, поважатиме зобов’язання з прав людини та припинить усі репресії”, – заявив Боррель.

За його словами, влада Білорусі також має звільнити та реабілітувати понад 600 політичних в’язнів та сприяти проведенню вільних та чесних виборів за участю міжнародних спостерігачів.

Боррель наголосив, якщо Білорусь почне виконувати всі ці умови, ЄС допоможе їй стабілізувати економіку, розпочати реформи, створити нові робочі місця та покращити рівень життя людей. Ба більше, країни-учасниці блоку обіцяють виділити до 3 мільярдів євро.

Як сповіщалося, у зв’язку з введеними Європейським Союзом Білорусь оголосила, що зупиняє свою участь у Східному партнерстві. Це зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.