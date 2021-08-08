Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель напередодні першої річниці виборів президента Білорусі.
“Скасування санкцій ЄС стане можливим лише тоді, коли білоруська влада повністю дотримуватиметься принципів демократії та верховенства права, поважатиме зобов’язання з прав людини та припинить усі репресії”, – заявив Боррель.
За його словами, влада Білорусі також має звільнити та реабілітувати понад 600 політичних в’язнів та сприяти проведенню вільних та чесних виборів за участю міжнародних спостерігачів.
Боррель наголосив, якщо Білорусь почне виконувати всі ці умови, ЄС допоможе їй стабілізувати економіку, розпочати реформи, створити нові робочі місця та покращити рівень життя людей. Ба більше, країни-учасниці блоку обіцяють виділити до 3 мільярдів євро.
Як сповіщалося, у зв’язку з введеними Європейським Союзом Білорусь оголосила, що зупиняє свою участь у Східному партнерстві. Це зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.
- В червні Європейський союз запровадив нові санкції проти білоруських посадовців. Обмежувальні заходи застосовані до членів родини невизнаного президента Олександра Лукашенка, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. У списку санкцій опинилися 78 фізичних та 8 юридичних осіб.
- Серед них 7 фізичних і 1 юридична особа, що пов’язані з примусовою і незаконною посадкою в Мінську літака Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту. Серед осіб, що потрапили під санкції — середній син Олександра Лукашенка Дмитро та дружина старшого сина Олександра Лукашенка Лілія.