В ЄС не можуть прийти до єдиної думки щодо заборони видачі віз росіянам — CNN

В Євросоюзі не прийшли до єдиної думки стосовно необхідності заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії. Поки деякі країни виступають проти обмежень стосовно росіян, інші вже ввели деякі або закликають їх запровадити.

Про це повідомило CNN.

Цього тижня Фінляндія оголосила, що вдвічі зменшить кількість заяв на отримання візи від російських громадян. З 1 вересня будуть приймати до 500 заявок. Генеральний директор консульської служби МЗС Фінляндії зазначав, що максимум 20% від них видаватимуть туристам. Тобто не більше ніж сто на день.

Підтримують заборону Естонія, Чехія, Латвія, Фінляндія та Литва.

У Фінляндії спершу виступали за лібералізацію візового режиму з Росією. Тепер колишній прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стубб вважає, що росіяни мають відчути ціну війни, тому він “за” скасування віз для них. За його словами, це єдиний спосіб показати росіянам, що дії Путіна та російської армії є кричущим порушенням міжнародного права.

Естонія заборонила візи навіть тим росіянам, у яких вже були візи. Чехія з Латвією вже вжили заходів, щоб обмежити їх видачу російським громадянам та підтримали заборону. У Литві сказали, що візові обмеження це питання безпеки. Так вважає Раса Юкнявічене, колишній міністр оборони Литви і нинішній член Європарламенту.