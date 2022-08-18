В ЄС не можуть прийти до єдиної думки щодо заборони видачі віз росіянам — CNN

Про це повідомило CNN.
Цього тижня Фінляндія оголосила, що вдвічі зменшить кількість заяв на отримання візи від російських громадян. З 1 вересня будуть приймати до 500 заявок. Генеральний директор консульської служби МЗС Фінляндії зазначав, що максимум 20% від них видаватимуть туристам. Тобто не більше ніж сто на день.
Підтримують заборону Естонія, Чехія, Латвія, Фінляндія та Литва.
У Фінляндії спершу виступали за лібералізацію візового режиму з Росією. Тепер колишній прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стубб вважає, що росіяни мають відчути ціну війни, тому він “за” скасування віз для них. За його словами, це єдиний спосіб показати росіянам, що дії Путіна та російської армії є кричущим порушенням міжнародного права.
Естонія заборонила візи навіть тим росіянам, у яких вже були візи. Чехія з Латвією вже вжили заходів, щоб обмежити їх видачу російським громадянам та підтримали заборону. У Литві сказали, що візові обмеження це питання безпеки. Так вважає Раса Юкнявічене, колишній міністр оборони Литви і нинішній член Європарламенту.
Натомість проти виступив німецький канцлер Олаф Шольц. Політик вважає, що треба запровадити санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Він закликав встати на бік тих, хто біжить з Росії і не згоден з російським режимом.
Видання навело слова неназваного високопоставленого німецького дипломата, який зазначив, що думка Шольца не заснована на фактах. За його словами, він намагається збалансувати власну партію, яка має різні думки щодо діалогу з РФ.
Члени ЄС порушать питання щодо заборони видачі віз росіянам у Празі 30-31 серпня. Поки що видавання віз для росіян не зупинено повністю.
Деякі європейські політики вважають, що після закінчення війни економіки ЄС будуть відновлювати зв’язки з Москвою. Таке вигідно як для країн-членів, так і у постконфліктній пропагандистській війні. Іншими словами, щоб переконати звичайних росіян у перевагах європейських цінностей. Політики сходяться на думці, що післявоєнні плани європейської безпеки будуть включати Росію. Тому краще, аби Кремль йшов на співпрацю з європейськими країнами.
- Естонія припинила пускати на свою територію російських громадян із туристичними візами, отриманими в естонських консульствах. У литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.
- МЗС Польщі розкритикувало канцлера Німеччини Олафа Шольца, котрий висловився проти заборони на видачу шенгенських віз росіянам.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам Росії подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.