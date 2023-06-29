Джерело: Yahoo.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, йдеться про зобов’язання щодо безпеки.

“З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою… під час війни та після війни”, — сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС не виключає, що блок розглядатиме ініціативу перетворення Європейського фонду миру на Фонд оборони України. Він своєю чергою буде у довгостроковій перспективі підтримувати ЗСУ.

“Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України — треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії”, — заявив Боррель.

Європейський фонд миру створили у березні 2021 року, але нині через нього надають партнерам військову допомогу, зокрема й Україні. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання. Цього тижня Єврорада збільшила його фінансування на 3,5 млрд євро до 12 млрд євро.