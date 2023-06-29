Джерело: Yahoo.
За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, йдеться про зобов’язання щодо безпеки.
“З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою… під час війни та після війни”, — сказав Боррель.
Головний дипломат ЄС не виключає, що блок розглядатиме ініціативу перетворення Європейського фонду миру на Фонд оборони України. Він своєю чергою буде у довгостроковій перспективі підтримувати ЗСУ.
“Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України — треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії”, — заявив Боррель.
Європейський фонд миру створили у березні 2021 року, але нині через нього надають партнерам військову допомогу, зокрема й Україні. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання. Цього тижня Єврорада збільшила його фінансування на 3,5 млрд євро до 12 млрд євро.
- 22 червня, Україна отримала п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керуюча директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б’єрде підписали угоду про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі 500 млн доларів під гарантію Великої Британії у межах конференції з відновлення України в Лондоні.
- До державного бюджету надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці співробітників державних органів та педагогів.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.