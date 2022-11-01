Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
“Парламент збив поправку про виділення коштів на так званий марафон. Але дивним чином мільярди на пропагандистську машину повернулися. В бюджеті, де немає коштів на підняття пенсій і соціальних виплат, який повністю залежить від зовнішніх запозичень, закладають щедре фінансування олігархічних каналів і російськомовного ТБ. Це фальсифікація і злочин”, — зауважила Ірина Геращенко.
Водночас за словами голови Комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе, у “дивовижний” спосіб рішення ВР не врахували у Кабінеті Міністрів: “Такого брутального зухвальства влади не могла собі уявити. Не пригадую, щоб якісь уряди настільки відверто зневажили й нівелювали рішення парламенту України”, — додала вона.
Народна депутатка Марія Іонова зазначила: “Уряд урочисто відзвітував, що підготував проєкт Держбюджету 2023 з урахуванням правок народних депутатів, і що прем’єр розраховує на швидке голосування в парламенті. Тільки питання – чому маніпуляції та обман називають “врахуванням правок”? Попри те, що парламент відхилив ідею виділити додаткові 1,4 мільярда гривень на марафон та FREEДОМ, уряд пропхав цю норму до другого читання”.
Іонова нагадала, що держбюджет-2023 передбачає інфляцію на рівні 28-30% і повністю залежить від зовнішніх запозичень. Тож нині Україна не може собі це дозволити.
Народний депутат Микола Княжицький сказав, що “виділені кошти на олігархічні телеканали – це плата за їхню лояльність до влади”.
“Вони, прикриваючись війною, вимкнули разом з владою з етеру інших, пообіцявши владі її не критикувати. За це попросили гроші з бюджету. Парламент не проголосував за цю правку. Вони крадуть їх в української армії та громадян, які сидять зараз без світла, води й зв‘язку. Краще б купили зброю та енергообладнання”, – зауважив Княжицький.
- 12 вересня телеканал “Рада” запросив до бесіди в етері спільного телемаратону “Єдині новини” нардепа Анатолія Бурміча, обраного від “Опозиційної платформи — За життя”, який на початку широкомасштабного вторгнення закликав Україну капітулювати. Зараз він входить до депутатської групи “Відбудова України”. В етері з ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.
- У серпні в етері державного російськомовного телемарафону іномовлення FreeДом було двадцять включень десятьох народних депутатів України. Усі вони належали до фракції “Слуга народу”.
- Голова Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що держава продовжить фінансування телемарафону, адже його припинення наразі “не на часі”.