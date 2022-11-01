Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" обурені проєктом Державного бюджету на 2023 рік. На марафон "Єдині новини" та російськомовний телеканал FREEДОМ планується виділити фінансування на суму 1,94 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Парламент збив поправку про виділення коштів на так званий марафон. Але дивним чином мільярди на пропагандистську машину повернулися. В бюджеті, де немає коштів на підняття пенсій і соціальних виплат, який повністю залежить від зовнішніх запозичень, закладають щедре фінансування олігархічних каналів і російськомовного ТБ. Це фальсифікація і злочин”, — зауважила Ірина Геращенко.

Водночас за словами голови Комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе, у “дивовижний” спосіб рішення ВР не врахували у Кабінеті Міністрів: “Такого брутального зухвальства влади не могла собі уявити. Не пригадую, щоб якісь уряди настільки відверто зневажили й нівелювали рішення парламенту України”, — додала вона.

Народна депутатка Марія Іонова зазначила: “Уряд урочисто відзвітував, що підготував проєкт Держбюджету 2023 з урахуванням правок народних депутатів, і що прем’єр розраховує на швидке голосування в парламенті. Тільки питання – чому маніпуляції та обман називають “врахуванням правок”? Попри те, що парламент відхилив ідею виділити додаткові 1,4 мільярда гривень на марафон та FREEДОМ, уряд пропхав цю норму до другого читання”.

Іонова нагадала, що держбюджет-2023 передбачає інфляцію на рівні 28-30% і повністю залежить від зовнішніх запозичень. Тож нині Україна не може собі це дозволити.

Народний депутат Микола Княжицький сказав, що “виділені кошти на олігархічні телеканали – це плата за їхню лояльність до влади”.