В Європейському Союзі ухвалили нові правила для в'їзду туристів під час пандемії COVID-19. Від 1 лютого 2022 року дозвіл на в'їзд мандрівникам визначатиметься від індивідуального санітарного статусу, а не від країни, з якої вони прибувають.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

“Рада ухвалила рекомендацію щодо скоординованого підходу для забезпечення безпечного вільного пересування під час пандемії COVID-19. Рекомендація є реакцією на збільшення поширення вакцин і швидке впровадження цифрового сертифіката ЄС про COVID”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним чинником, що визначатиме мандрівника, має бути вакцинація від COVID-19, тестування або одужання, що підтверджується дійсним цифровим сертифікатом ЄС про COVID. Особистий підхід істотно спростить чинні правила і надасть мандрівникам додаткову ясність і передбачуваність.

Нові правила застосовуватимуться до пересування людей територією ЄС та до поїздок громадян за його межі та назад.

Рекомендація країнам-членам Союзу набуде чинності 1 лютого 2022 року, того ж дня, що й підзаконний акт, котрий вносить поправки до положення про цифрові сертифікати COVID-19. Осіб без сертифіката можуть зобов’язати пройти тест до прибуття або не пізніше ніж через 24 години після прибуття.

Зауважується, що Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) має продовжити публікувати карту регіонів держав-членів із зазначенням потенційного ризику зараження (зелений, оранжевий, червоний, темно-червоний). Карта має формуватися на повідомленнях про кількість нових випадків, вакцинацію та тестування.

Відповідно до цієї карти країни-члени ЄС мають застосовувати заходи щодо подорожей до та з темно-червоних районів. Зокрема, вони повинні обмежувати будь-які необов’язкові поїздки та вимагати від осіб, які прибувають з тих районів, які не мають сертифіката про щеплення або одужання, пройти тест перед від’їздом і помістити їх на карантин після прибуття.

Винятки стосуватимуться мандрівників із важливою функцією або потребою, що подорожують через кордон, та дітей віком до 12 років.