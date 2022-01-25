Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
“Рада ухвалила рекомендацію щодо скоординованого підходу для забезпечення безпечного вільного пересування під час пандемії COVID-19. Рекомендація є реакцією на збільшення поширення вакцин і швидке впровадження цифрового сертифіката ЄС про COVID”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основним чинником, що визначатиме мандрівника, має бути вакцинація від COVID-19, тестування або одужання, що підтверджується дійсним цифровим сертифікатом ЄС про COVID. Особистий підхід істотно спростить чинні правила і надасть мандрівникам додаткову ясність і передбачуваність.
Нові правила застосовуватимуться до пересування людей територією ЄС та до поїздок громадян за його межі та назад.
Рекомендація країнам-членам Союзу набуде чинності 1 лютого 2022 року, того ж дня, що й підзаконний акт, котрий вносить поправки до положення про цифрові сертифікати COVID-19. Осіб без сертифіката можуть зобов’язати пройти тест до прибуття або не пізніше ніж через 24 години після прибуття.
Зауважується, що Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) має продовжити публікувати карту регіонів держав-членів із зазначенням потенційного ризику зараження (зелений, оранжевий, червоний, темно-червоний). Карта має формуватися на повідомленнях про кількість нових випадків, вакцинацію та тестування.
Відповідно до цієї карти країни-члени ЄС мають застосовувати заходи щодо подорожей до та з темно-червоних районів. Зокрема, вони повинні обмежувати будь-які необов’язкові поїздки та вимагати від осіб, які прибувають з тих районів, які не мають сертифіката про щеплення або одужання, пройти тест перед від’їздом і помістити їх на карантин після прибуття.
Винятки стосуватимуться мандрівників із важливою функцією або потребою, що подорожують через кордон, та дітей віком до 12 років.
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- Зазначається, що кількість іноземців, що приїздили до України у 2021 році, становить майже 4,3 мільйона осіб. Проти 2020 року ця цифра зросла на 26,3%.
- Проте, через пандемію коронавірусу світовий туристичний сектор у 2021 році втратить 2 трильйони доларів доходів. Кількість туристів все ще на 76% нижча ніж до пандемії.