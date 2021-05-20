Віцепрезидент Єврокомісії Франц Тіммерманс підтримав пропозицію "Партії Зелених" Німеччини щодо того, що потрібно ввести податок на керосин, як вид палива для літаків. Це дасть додаткові фінансові ресурси для боротьби зі змінами клімату. При цьому, він не підтримав ініціативу щодо скасування авіарейсів на короткі внутрішні дистанції.

Про це повідомляє ВВС.

Головна мета таких ініціатив – зробити залізничні перевезення популярнішими, аніж авіаподорожі. Наступна мета – отримати додаткові кошти на боротьбу зі змінами клімату.

“Я підтримую, що треба ввести податки на керосин, як і на інші види палива… Ніхто не має літати по 10 – 12 разів на рік”, – сказав він.

Однак він вважає, що ініціатива лідерки партії Анналени Баєрьок щодо скасування рейсів на короткі дистанції – недоцільна.

В Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, авіакеросин звільнено від податків.

Представниця “зелених” вважає:

“Родина, яка подорожує потягом, повинна платити менше за цей білет, аніж за авіапереліт… Коротких рейсів взагалі не повинно існувати в довгостроковій перспективі”.

Коментуючи таку заяву, Тіммерманс сказав, що якщо європейці будуть свідомими та літатимуть раз на рік, то “не буде проблем ані для клімату, ані для гаманців”.

До слова, минулого місяця Національна асамблея Франції підтримала рішення щодо скасування авіарейсів на короткі дистанції. Це перельоти, які можна замінити поїздкою потягом протягом 2 – 2,5 годин. Рішення поки що не ухвалили на рівні Сенату. При цьому заходи не стосуватимуться маршрутів, які зазвичай є частиною стикувальних міжнародних рейсів. Це означає, що столичний аеропорт Шарля де Голля значною мірою уникнув нових правил, тому що це головний міжнародний транспортний вузол Франції.

Зазначається, що французькі авіакомпанії й без того раніше скоротили безліч маршрутів – число авіарейсів минулого року впало майже на 42% в порівнянні з 2019 роком.