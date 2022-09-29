В ЄС планують розробити інструкцію для пропуску росіян, які тікають від мобілізації

Єврокомісія розробить інструкцію для росіян, які тікають від мобілізації у РФ. Поки деталі документа не озвучили.

Про це повідомили під час пресконференції.

За словами представниці Аніти Хіппер, інструкцію представлять для країн-членів. Вона міститиме інформацію, “як впоратися з цією безпрецедентною ситуацією”.

Представниця не уточнила деталі документи. Також не повідомили, коли його буде представлено.

Раніше проти надання притулку росіянам по гуманітарних візах виступала Чехія, писало CTK. За словами глави чеського МЗС Яна Ліпавського, втеча від мобілізації не відповідає нормам для надання спеціальних віз. CNN зазначило, що прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас виступила з аналогічним рішенням.

У Латвії наголосили, що видавати візи громадянам РФ вони не будуть з метою безпеки. Таке написав міністр закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевича у Twitter.