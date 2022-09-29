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В ЄС планують розробити інструкцію для пропуску росіян, які втікають від мобілізації

Єврокомісія розробить інструкцію для росіян, які втікають від мобілізації у РФ. Поки що деталі документа не оприлюднено.

Четвер, 29 вересня 2022, 16:12
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Про це повідомили під час пресконференції.

За словами представниці Єврокомісії Аніти Хіппер, інструкцію представлять для країн-членів. Вона міститиме інформацію, “як впоратися з цією безпрецедентною ситуацією”.

Представниця не уточнила деталі документа. Також не повідомила, коли його буде представлено.

Раніше проти надання притулку росіянам за гуманітарними візами виступала Чехія, писало CTK. За словами глави чеського МЗС Яна Ліпавського, втеча від мобілізації не відповідає нормам для надання спеціальних віз. CNN зазначило, що прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас виступила з аналогічним рішенням.

У Латвії наголосили, що видавати візи громадянам РФ вони не будуть з метою безпеки. Таке написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Twitter.

Фінляндія вирішила, що закриє кордони для російських туристів з 30 вересня. Серед причин – безпекова ситуація та загроза міжнародним відносинам країни. Станом на 25 вересня до Фінляндії в‘їхала рекордна кількість росіян.

Теги: Єврокомісія, Євросоюз, Європейська комісія, Європейський Союз, ЄС, мобілізація в Росії, Мобілізація в РФ, мобілізація, російські ухилянти, російсько-українська війна

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