В ЄС планують розробити інструкцію для пропуску росіян, які втікають від мобілізації

Про це повідомили під час пресконференції.
За словами представниці Єврокомісії Аніти Хіппер, інструкцію представлять для країн-членів. Вона міститиме інформацію, “як впоратися з цією безпрецедентною ситуацією”.
Представниця не уточнила деталі документа. Також не повідомила, коли його буде представлено.
Раніше проти надання притулку росіянам за гуманітарними візами виступала Чехія, писало CTK. За словами глави чеського МЗС Яна Ліпавського, втеча від мобілізації не відповідає нормам для надання спеціальних віз. CNN зазначило, що прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас виступила з аналогічним рішенням.
У Латвії наголосили, що видавати візи громадянам РФ вони не будуть з метою безпеки. Таке написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Twitter.
Фінляндія вирішила, що закриє кордони для російських туристів з 30 вересня. Серед причин – безпекова ситуація та загроза міжнародним відносинам країни. Станом на 25 вересня до Фінляндії в‘їхала рекордна кількість росіян.
- За інформацією одного з казахстанських посадовців, лише минулого тижня на територію Казахстану в’їхало близько 100 000 громадян Росії.
- Супутник Maxar Technologies зафіксував 25 вересня кілометрові черги автомобілів на російсько-грузинському кордоні.
- Уряд Росії оголосив про рішення створити мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією. Його відкриють безпосередньо на прикордонному пункті.