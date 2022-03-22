У Європейському Союзі планують створити фонд солідарності з Україною на майбутньому саміті, котрий відбудеться 24-25 травня.

Про це повідомляє інформаційне агентство dpa.

“З огляду на руйнування та величезні втрати, завдані Україні військовою агресією РФ, Європейський Союз прагне допомогти уряду України задовольнити його негайні потреби та відбудувати демократичну Україну після завершення російського наступу”, – йдеться у проєкті остаточної декларації.

Наприкінці минулого тижня президент Ради ЄС Шарль Мішель поговорив про Фонд солідарності після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Причина полягала в тому, що Україні потрібен був доступ до міжнародної ліквідності для фінансування імпорту предметів повсякденного споживання та військової техніки.