Про це повідомляє інформаційне агентство dpa.
“З огляду на руйнування та величезні втрати, завдані Україні військовою агресією РФ, Європейський Союз прагне допомогти уряду України задовольнити його негайні потреби та відбудувати демократичну Україну після завершення російського наступу”, – йдеться у проєкті остаточної декларації.
Наприкінці минулого тижня президент Ради ЄС Шарль Мішель поговорив про Фонд солідарності після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Причина полягала в тому, що Україні потрібен був доступ до міжнародної ліквідності для фінансування імпорту предметів повсякденного споживання та військової техніки.
- Нагадаємо, Європейська федерація національних мовних інституцій (EFNIL) під час позачергового засідання одностайно прийняла рішення про надання Україні статусу асоційованого члена EFNIL.
- В Італії підтримали вступ України в Європейський Союз. Прем’єр-міністр Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до їхнього парламенту.
- Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.