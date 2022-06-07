До осені 2024 року USB Type-C стане спільним портом для зарядних пристроїв усіх мобільних телефонів, планшетів і фотоапаратів в ЄС. Таке рішення узгодили учасники переговорів Європейського Парламенту та Ради.

Про це повідомляє пресслужба Європейського Парламенту.

Цей закон є частиною зусиль ЄС для того, щоб зробити продукти більш екологічними, зменшити кількість електронних відходів і покращити життя споживачів.

У такий спосіб споживачам не доведеться купувати зарядний пристрій і кабель щоразу, коли вони оновлюють свій гаджет. Натомість можна буде використовувати один зарядний пристрій для всіх своїх малих і середніх портативних електронних пристроїв.

Мобільні телефони, планшети, електронні книги, навушники, цифрові камери та портативні колонки, які заряджаються за допомогою дротового кабелю, мають бути оснащені портом USB Type-C, незалежно від виробника. Ноутбуки також доведеться адаптувати до цих вимог.

“Ці нові зобов’язання призведуть до повторного використання зарядних пристроїв і допоможуть споживачам заощадити до 250 мільйонів євро на рік на непотрібних купівлях зарядних пристроїв. Утилізовані та невикористані зарядні пристрої становлять близько 11 000 тонн електронних відходів на рік”, – зазначається у повідомленні.

Після літньої перерви Європейський Парламент і Рада повинні будуть офіційно затвердити угоду. Вона набуде чинності через 20 днів після її публікації в офіційному журналі ЄС.