Посли Європейського Союзу погодили продовження всіх економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців.

Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

“Посли ЄС тепер офіційно дали “зелене світло” на продовження всіх економічних санкцій ЄС щодо Росії ще на шість місяців”, – написав він.

Відтак журналіст додав, що посли ЄС схвалили відповідь пропагандистському телеканалу RT і російському “Сбербанку” щодо виключення з санкційного списку. Вони відмовили російським компаніям. Рікард Йозвяк зазначив, що санкції ЄС проти Росії не можуть змінити дій Кремля, але заважають їхній реалізації.

Зазначимо, що дев’ятий пакет санкцій було схвалено у грудні 2022 року. Деякі з країн-членів ЄС були незадоволеними ним, оскільки виступають за більш жорсткі рішення щодо РФ.

Нині тривають перемовини щодо десятого пакету санкцій. PAP повідомляло, що Брюссель хоче ухвалити новий пакет санкцій до лютого, але Угорщина може гальмувати рішення.