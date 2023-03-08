В Європейському Союзі погодили надати 2 мільярди євро з фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні. Рішення погодили європейські посли.

Про це повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Деніолсон у Twitter.

Виділення коштів свідчить, що партнери з Євросоюзу готові і надалі підтримувати Україну, зокрема допомагати їй звільняти свої території.

“Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру”, – зазначив він.

Як писало Telegraph, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що кошти з європейських оборонних фондів потрібно направити на закупівлю боєприпасів для України. Такий крок може допомогти розв’язати питання з дефіцитом снарядів.

На думку глави Міноборони Естонії Ханно Певкура, європейські оборонні компанії можуть збільшити обсяги виробництва з новими інвестиціями.

“Коли ми принесемо ці свіжі гроші, це також збільшить потужність промисловості. Це те, що нам у будь-якому випадку потрібно також і в майбутньому, щоб європейські промислові підприємства були здатні виробляти більше снарядів” – додав міністр.

Рішення ухвалили у Стокгольмі, де міністри оборони країн ЄС проводять неформальну зустріч. На ній заплановано обговорити постачання боєприпасів Україні.