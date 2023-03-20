Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має прискорити та збільшити постачання снарядів.

Про це повідомило AFP.

Минулого тижня ЄС ухвалив рішення виділити додаткові два мільярди євро фонду для закупівель артилерійських снарядів, які необхідні Києву для захисту від російської агресії.

Аналогічну інформацію опублікував кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк.

“Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України”, — зазначив Рікард Джозвяк у Twitter.

17 березня в ЄС сперечалися щодо ключових деталей через розбіжності щодо того, як має працювати план. Уряди заявляли про відсутність ясності щодо поточних рівнів боєприпасів у запасах країн ЄС. Пізніше повідомлялося, що перші замовлення за планом можуть бути реалізовані до кінця травня.

Утім The Financial Times писало, що в Європі зіткнулися з дефіцитом вибухівки. Це може призвести до затримки зусиль щодо збільшення виробництва снарядів.

Нині європейська промисловість не здатна швидко задовольнити очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде вкладено. Тому країни будуть змушені шукати постачальників за межами блоку.