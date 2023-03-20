Про це повідомило AFP.
Минулого тижня ЄС ухвалив рішення виділити додаткові два мільярди євро фонду для закупівель артилерійських снарядів, які необхідні Києву для захисту від російської агресії.
Аналогічну інформацію опублікував кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк.
“Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України”, — зазначив Рікард Джозвяк у Twitter.
17 березня в ЄС сперечалися щодо ключових деталей через розбіжності щодо того, як має працювати план. Уряди заявляли про відсутність ясності щодо поточних рівнів боєприпасів у запасах країн ЄС. Пізніше повідомлялося, що перші замовлення за планом можуть бути реалізовані до кінця травня.
Утім The Financial Times писало, що в Європі зіткнулися з дефіцитом вибухівки. Це може призвести до затримки зусиль щодо збільшення виробництва снарядів.
Нині європейська промисловість не здатна швидко задовольнити очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде вкладено. Тому країни будуть змушені шукати постачальників за межами блоку.
- Черговий транш допомоги Україні від союзників: військова техніка прямує з Канади до нас, аби підтримати у війні проти Росії.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.
- 10 березня Канада заборонила імпорт усіх російських алюмінієвих і сталевих виробів. Ця заборона спрямована на те, аби позбавити РФ можливості продовжувати фінансувати війну проти України.