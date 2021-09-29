Окремі держави-члени Європейського Союзу порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Про це з посиланням на внутрішній документ ЄС повідомляють міжнародний радіомовник Radio Free Europe/Radio Liberty та європейське видання Euobserver.

На що скаржаться держави ЄС?

Документ, про який йдеться, датований 27 вересням. Про його існування стало відомо напередодні подорожі глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Західних Балкан. Передбачається, що держави-члени блоку обговорять це питання 13 жовтня.

Ініціатори документу зазначають, що серед зловживань незаконне проживання громадян з безвізових держав та необґрунтовані запити про надання притулку.

Зазначається, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через такі зловживання безвізом. У документі також згадується про зростання “правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням” з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

У документі йдеться про понад 50% збільшення клопотань про надання притулку з боку громадян Грузії за останні три місяці у порівнянні з тим же періодом у 2019-му році, до пандемії коронавірусу.

Збільшення більш ніж на 50% випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку з низьким рівнем схвалення може призвести до повторного введення віз.

Німеччина у документі згадує Молдову як особливо серйозний випадок, з 429% зростанням, якщо порівнювати періоди з червня по серпень 2019 року та з червня по серпень цього року.

Молдову також критикує Італія. Наголошується, що мережі торгівлі людьми, які діють через “сусідні країни”, зловживають безвізом та підвищують можливість позбавлення Молдови безвізового режиму “у разі недостатнього прогресу”.

Франція звертає увагу на проблемні момент щодо безвізу з Албанією, Грузією та Сербією.

Водночас Бельгія торкнулася теми “тривожних збільшень” клопотань про надання притулку з Молдови цього року, а Чехія заявила, що нещодавно зросли необґрунтовані клопотання про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

Що кажуть в МЗС України?

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що питання безвізу інколи виринає як в європейському, так і українському медіасередовищі.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі #Буквам повідомив, що наразі Україна не отримувала жодних сигналів від Єврокомісії щодо безвізу та загрози його призупинення.

“Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Єврокомісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути”, – заявив Ніколенко.

Він також нагадав, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема Україною. Аналізувалися 2020 рік та перша половина 2021 року.

Документ містить позитивну оцінку дотримання Україною критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були й рекомендації продовжити “домашню роботу” задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства.

“МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом”, – каже Ніколенко.

Речник МЗС також додав, що Київ завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, у якій поінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

“Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС у сфері реадмісії як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні”, – додав Ніколенко.