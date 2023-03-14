Європейський Союз працює над законом, який змусить неурядові групи, консультантів та наукові установи розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС у межах придушення іноземного впливу в блоці.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на три джерела.

Запланований проєкт закону, який знаходиться на дуже ранніх стадіях, подібний до законів в Австралії та Сполучених Штатах. У США Закон про реєстрацію іноземних агентів вимагає від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, реєструватися у федеральному уряді з 1938 року.

Законопроєкт, що розробляється в ЄС, навряд чи торкнеться звичайних громадян, але всі комерційні та некомерційні організації будуть зобов’язані повідомляти про будь-які отримані кошти з-за кордону, включаючи гранти за наукову діяльність.

Необхідність розробки європейського закону про “іноагентів” зумовлена ​​боротьбою Євросоюзу з іноземним впливом від російських атак хакерів, зокрема зі спробами вплинути на результати виборів до китайських грантів європейським університетам з метою вплинути на риторику у сфері прав людини.

Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет “захисту демократії” під час своєї промови про стан Союзу у вересні минулого року, що дало початок роботі над законопроєктом про іноземний вплив під керівництвом віце-президентки Комісії з питань юстиції Вери Йоурової.

Проте критики називають “незручним” вибір часу. ЄС посилив роботу над ініціативою саме тоді, коли в Грузії спалахнули протести проти подібного проєкту закону, який змусив би організації реєструватися як “агенти іноземного впливу”, якщо більше ніж 20% їхнього фінансування надходило з-за кордону.

Цей законопроєкт, який багато хто сприйняв як спробу посилити урядовий контроль за російським принципом, був відкликаний після масових протестів минулого тижня.

“Це, очевидно, делікатна справа, — зазначив представник Комісії. Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях збору інформації від широкого кола зацікавлених сторін, щоб переконатися, що ми використовуємо правильний підхід”.