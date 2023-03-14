Про це повідомляє Politico, посилаючись на три джерела.
Запланований проєкт закону, який знаходиться на дуже ранніх стадіях, подібний до законів в Австралії та Сполучених Штатах. У США Закон про реєстрацію іноземних агентів вимагає від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, реєструватися у федеральному уряді з 1938 року.
Законопроєкт, що розробляється в ЄС, навряд чи торкнеться звичайних громадян, але всі комерційні та некомерційні організації будуть зобов’язані повідомляти про будь-які отримані кошти з-за кордону, включаючи гранти за наукову діяльність.
Необхідність розробки європейського закону про “іноагентів” зумовлена боротьбою Євросоюзу з іноземним впливом від російських атак хакерів, зокрема зі спробами вплинути на результати виборів до китайських грантів європейським університетам з метою вплинути на риторику у сфері прав людини.
Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет “захисту демократії” під час своєї промови про стан Союзу у вересні минулого року, що дало початок роботі над законопроєктом про іноземний вплив під керівництвом віце-президентки Комісії з питань юстиції Вери Йоурової.
Проте критики називають “незручним” вибір часу. ЄС посилив роботу над ініціативою саме тоді, коли в Грузії спалахнули протести проти подібного проєкту закону, який змусив би організації реєструватися як “агенти іноземного впливу”, якщо більше ніж 20% їхнього фінансування надходило з-за кордону.
Цей законопроєкт, який багато хто сприйняв як спробу посилити урядовий контроль за російським принципом, був відкликаний після масових протестів минулого тижня.
“Це, очевидно, делікатна справа, — зазначив представник Комісії. Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях збору інформації від широкого кола зацікавлених сторін, щоб переконатися, що ми використовуємо правильний підхід”.
- Уряд Польщі планує опублікувати документи про російські впливи на євродепутатів. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що прикладом стане корупційний скандал у Європарламенті у 2022 році.
- Після невдалих спроб посилити свій вплив у Європі, РФ сконцентрувалась на низці країн Африки, аби зміцнити свої позиції, намагаючись відкрити “другий фронт” проти Заходу. Так, у православному соборі в Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки, монсеньйор Регіс Сен-Клер Воємава перейшов із Константинопольського патріархату на Московський.
- Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Європа має збільшити присутність на Західних Балканах. Таке потрібно для обмеження впливу Росії.