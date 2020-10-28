Про це він написав у Тwitter.
Про формат, бачення та цілі такого “союзу” європейські лідери говоритимуть на саміті 29 жовтня, який відбудеться в режимі онлайн.
“Рахунок йде на дні. Нам необхідно діяти рішуче. Тестування, відстеження контактів, вакцини”, – сказав голова ЄР, анонсуючи тему саміту.
Він звернув увагу на те, що в країнах ЄС за останні тижні ситуація з COVID-19 різко погіршилася.
“За кілька тижнів ситуація переросла з тривожної в небезпечну, і тепер нам важливо уникнути трагедії”, – сказав Мішель.
Він закликав лідерів ЄС бути єдиними і використовувати єдиний збалансований і ефективний підхід для боротьби з COVID-19. Наприклад, можна було б використовувати єдиний мобільний додаток для відстеження контактів, інфікованих COVID-19, які гарантували б конфіденційність. Також він пропонує прийняти єдиний протокол щодо проведення тестувань, самоізоляції чи карантину.
І другий напрямок стратегії, над яким необхідно працювати, це створення вакцини.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Маргарет Харріс заявила, що за останні тижні в деяких країнах Європи смертність внаслідок зараження коронавірусів COVID-19 зросла на 40%.