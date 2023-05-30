В ЄС розглядають варіанти використання заморожених активів РФ як гарантію відшкодування збитків

30 травня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в Європейському Союзі розглядають кроки щодо заморожених російських активів на суму понад 24 мільярди євро.

Джерело: CNN.

Перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, Рейндерс зауважив, що фахівці намагаються зрозуміти, чи можливо арештувати деякі частини цих активів через правопорушення, “такі як корупція, відмивання грошей або порушення санкцій”, і, де можливо, “звернутися до правосуддя та конфіскувати частину цих активів”.

Заморожені активи забезпечують “реальну гарантію” того, що Росія заплатить за збитки, завдані її агресією, додав він.

Тим часом в ЄС також “працюють над новими санкціями проти Росії” напередодні червневого саміту лідерів, зазначила міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Росвалл.

З 2014 року Європейський Союз поступово вводить обмежувальні заходи проти Росії через незаконну анексію Криму та її агресивну війну проти України. ЄС наголошує, що ці заходи покликані обмежити “здатність Росії вести війну”.

В ЄС заявили, що обмежувальні заходи нині “застосовуються до 1473 осіб і 207 організацій”, включаючи президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також російську приватну військову компанію “Вагнер” разом з главою Євгеном Пригожиним.