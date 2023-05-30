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В ЄС розглядають варіанти використання заморожених активів РФ як гарантію відшкодування збитків

30 травня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в Європейському Союзі розглядають кроки щодо заморожених російських активів на суму понад 24 мільярди євро.

Вівторок, 30 травня 2023, 21:07
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Джерело: CNN.

Перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, Рейндерс зауважив, що фахівці намагаються зрозуміти, чи можливо арештувати деякі частини цих активів через правопорушення, “такі як корупція, відмивання грошей або порушення санкцій”, і, де можливо, “звернутися до правосуддя та конфіскувати частину цих активів”.

Заморожені активи забезпечують “реальну гарантію” того, що Росія заплатить за збитки, завдані її агресією, додав він.

Тим часом в ЄС також “працюють над новими санкціями проти Росії” напередодні червневого саміту лідерів, зазначила міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Росвалл.

З 2014 року Європейський Союз поступово вводить обмежувальні заходи проти Росії через незаконну анексію Криму та її агресивну війну проти України. ЄС наголошує, що ці заходи покликані обмежити “здатність Росії вести війну”.

В ЄС заявили, що обмежувальні заходи нині “застосовуються до 1473 осіб і 207 організацій”, включаючи президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також російську приватну військову компанію “Вагнер” разом з главою Євгеном Пригожиним.

Зауважимо, 24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.

10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.

Натомість у Польщі пропонують внести зміни до Конституції, аби конфісковувати заморожені російські активи.

Теги: варіанти конфіскації активів, гарантія відшкодування, ЄС, заморожені активи рф, обмежувальні заходи

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