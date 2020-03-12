В ЄС розкритикували рішення США про припинення транспортного сполучення через коронавірус

Про це йдеться в заяві ЄС.
Наголошується, що вірус COVID-19 – це глобальна криза, яка не обмежується якимось континентом і вимагає співпраці, а не односторонніх дій.
“Європейський союз не схвалює той факт, що рішення США про введення заборони на поїздки було прийнято в односторонньому порядку і без консультацій. Європейський Союз вживає рішучих заходів щодо обмеження поширення вірусу”, – зазначається в заяві.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв’язку з пандемією коронавірусу.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.