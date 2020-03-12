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В ЄС розкритикували рішення США про припинення транспортного сполучення через коронавірус

Голова Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення США про припинення транспортного сполучення з Європою у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Четвер, 12 березня 2020, 13:40

Про це йдеться в заяві ЄС.

Наголошується, що вірус COVID-19 – це глобальна криза, яка не обмежується якимось континентом і вимагає співпраці, а не односторонніх дій.

“Європейський союз не схвалює той факт, що рішення США про введення заборони на поїздки було прийнято в односторонньому порядку і без консультацій. Європейський Союз вживає рішучих заходів щодо обмеження поширення вірусу”, – зазначається в заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.
Теги: коронавірус, США

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