Голова виконавчої влади ЄС Урсула фон дер Ляєн оприлюднила плани щодо податків на надприбуток, обов’язкової економії електроенергії та обмеження ціни на російський газ, щоб обмежити доходи Кремля, які використовуються для фінансування "жорстокої" війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Президентка Єврокомісії окреслила план із п’яти пунктів у відповідь на кризу цін на енергоносії, спричинену закриттям РФ основного трубопроводу Nord Stream, посилену кліматичною кризою та тривалими наслідками Covid-пандемії.

За її словами, низьковуглецеві енергетичні компанії, постачальники поновлюваної та ядерної енергії, які отримали “величезні доходи”, зіштовхнуться з податком на непередбачені витрати, кошти з якого спрямують на допомогу споживачам та компаніям в оплаті “астрономічних” рахунків.

Згідно з енергетичними правилами ЄС, ціна електроенергії визначається вартістю найдорожчого палива, зазвичай газу, а не дешевшої відновлюваної та ядерної енергії. В результаті рекордно високих цін на газ, генератори електроенергії з низьким вмістом вуглецю були винагороджені значним збільшенням доходу.

“Ці доходи не показують їхні виробничі витрати. Тож, настав час для споживачів отримати вигоду з низької вартості джерел з низьким вмістом вуглецю”, — зауважила фон дер Ляєн.

Комісія запропонувала “перенаправити ці несподівані прибутки”, щоб дозволити державам-членам підтримувати вразливі домогосподарства та компанії.

Нафтогазові компанії, які отримали «величезний прибуток», також будуть обкладатися податком на надприбуток, який Фон дер Ляєн назвала “внеском солідарності”.

Хоча вона не назвала конкретних цифр, документ, з яким ознайомилася Guardian, свідчить, що комісія хоче встановити 200 євро за мегават-годину ліміту ціни на електроенергію, вироблену за технологіями з низьким вмістом вуглецю. У документі стверджується, що це “імітує ринкові результати, яких можна було б очікувати, якби глобальні ланцюги постачань функціонували нормально і не підлягали перетворенню енергії в озброєння через збої в постачанні газу”.

Документ, який просочився, також показує, що виконавча влада ЄС хоче обов’язкового скорочення споживання електроенергії на 5% у години пік. Це перегукується з попереднім планом економії газу, хоча країни-члени ЄС вирішили, що ці заходи з підвищення ефективності мають бути добровільними, тож виникає питання щодо того, чи приймуть вони мету за обов’язкову.

Нарешті, фон дер Ляєн запропонувала обмежити ціну на російський газ, заявивши, що необхідно скоротити доходи, які “Путін використовує для фінансування своєї жорстокої війни в Україні”.

ЄС витратив майже 88 мільярдів євро на російське викопне паливо з початку вторгнення 24 лютого.

Але обмеження на російський газ, ймовірно, буде оскаржене деякими державами-членами ЄС. Польща стверджує, що ЄС повинен обмежити ціну на весь неєвропейський газ: вона боїться, що націлювання на РФ спричинить помсту, яка позбавить Україну прибуткових зборів за транзит трубопроводом.