Про це повідомив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

За його словами, разом з цією сумою загальна кількість військової допомоги Україні досягне 3,1 млрд євро. Також Євросоюз вирішив затвердити параметри тренувальної місії для бійців Збройних сил України.

“Останні невибіркові атаки Росії не похитнуть нашу рішучість підтримувати Україну, а лише зміцнять її”, — написав він.

Раніше планувалося, що під час зустрічі міністри закордонних справ Європейського союзу погодять місію з навчання 15 тисяч українських військовослужбовців. Очікується, що тренування почнуться у середині листопада. Нині стало відомо, що вони будуть тривати в одному центрі у Польщі та в іншому в Німеччині.

Деякі європейські країни вже проводять інструктаж українських військових. Це стосується використання конкретної зброї.

Крім того, додаткові кошти скерують на відновлення та технічне обслуговування вже поставленої в Україну зброї.