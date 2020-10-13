Про це повідомляє The Telegraph.
Єврокомісія доручила експертам в галузі охорони здоров’я розробити необхідні протоколи.
Якщо таке рішення приймуть, то країни-члени Євросоюзу будуть змушені “взаємно визнавати” тести на COVID-19. Це дозволить бізнесменам і туристами, що прибувають в ту чи іншу країну ЄС, скоротити тривалість карантину або уникнути його. Достатньо буде лише надати медичну довідку, яка свідчить про негативний результат на коронавірус.
У цій схемі також буде задіяна Британія, але тільки до кінця 2020 року. Якщо буде підписано необхідну угоду, то й надалі.
Раніше країни ЄС узгодили загальну систему тестування на COVID-19 і карантину для туристів з ЄС та інших мандрівників під час пандемії. Рішення ще не підписано.
- Раніше повідомлялося, що Румунія змінила вимоги до туристів, які прибувають з країн з високим рівнем зараження коронавірусом. Серед них є Україна.