В Європейській комісії запропонували спростити правила перетину кордонів для туристів. Тестування на COVID-19 може стати альтернативною проходження карантину.

Про це повідомляє The Telegraph.

Єврокомісія доручила експертам в галузі охорони здоров’я розробити необхідні протоколи.

Якщо таке рішення приймуть, то країни-члени Євросоюзу будуть змушені “взаємно визнавати” тести на COVID-19. Це дозволить бізнесменам і туристами, що прибувають в ту чи іншу країну ЄС, скоротити тривалість карантину або уникнути його. Достатньо буде лише надати медичну довідку, яка свідчить про негативний результат на коронавірус.

У цій схемі також буде задіяна Британія, але тільки до кінця 2020 року. Якщо буде підписано необхідну угоду, то й надалі.

Раніше країни ЄС узгодили загальну систему тестування на COVID-19 і карантину для туристів з ЄС та інших мандрівників під час пандемії. Рішення ще не підписано.