Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на відповідні документи.
Ціна, яка є конфіденційною і узгоджувалася для 300 мільйонів доз, трохи нижче, погодилися платити Сполучені Штати. У США доза вакцини коштує 19,50 доларів. За цією ціною Штати погодилися оплатити першу партію в 100 мільйонів доз.
Нагадаємо, що угода про постачання вакцини в ЄС була укладена 11 листопада.
Минулого четверга державний секретар Бельгії з бюджету Єва Де Блекер опублікувала в Twitter таблицю з цінами, які Бельгія буде платити фармацевтичним компаніям за їх вакцини проти COVID-19. Але незабаром вона прибрала свою публікацію.
У цій таблиці вартість вакцини Pfizer для Бельгії склала 12 євро (14,6 доларів США) за дозу. Це дає підстави думати, що це і є ціна, погоджена Євросоюзом. Ціни на інші вакцини в таблиці також нижче, ніж ціни, вказані джерелами в ЄС.
Офіційний представник ЄС, який брав участь в переговорах з виробниками вакцин, заявив агентству Reuters, що завжди вказується загальна ціна і ціна при доставці.
Варто відзначити, що спочатку перед покупкою вакцини єврочиновники узгоджують авансові платежі з компаніями. Після отримання дозволу уряду Євросоюзу можуть оплатити решту.
В ЄС поки офіційно не повідомили про авансовий платіж.
- Боротьба з Covid-19 привела не тільки швидкій розробці і постачанні вакцини з рекордною швидкістю, а й до різкого зростання попиту на мільярди шприців, необхідних для її введення. Одна німецька фабрика вже активно виробляє шприци і впевнена, що світові потреби можуть бути задоволені.
- Конгресвумен Олександрія Окасіо-Кортес отримала щеплення проти коронавірусу COVID-19 і показала весь процес вакцинації.