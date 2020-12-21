Європейський союз погодився платити по 15,5 євро (18,90 доларів США) за дозу вакцини проти COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на відповідні документи.

Ціна, яка є конфіденційною і узгоджувалася для 300 мільйонів доз, трохи нижче, погодилися платити Сполучені Штати. У США доза вакцини коштує 19,50 доларів. За цією ціною Штати погодилися оплатити першу партію в 100 мільйонів доз.

Нагадаємо, що угода про постачання вакцини в ЄС була укладена 11 листопада.

Минулого четверга державний секретар Бельгії з бюджету Єва Де Блекер опублікувала в Twitter таблицю з цінами, які Бельгія буде платити фармацевтичним компаніям за їх вакцини проти COVID-19. Але незабаром вона прибрала свою публікацію.

У цій таблиці вартість вакцини Pfizer для Бельгії склала 12 євро (14,6 доларів США) за дозу. Це дає підстави думати, що це і є ціна, погоджена Євросоюзом. Ціни на інші вакцини в таблиці також нижче, ніж ціни, вказані джерелами в ЄС.

Офіційний представник ЄС, який брав участь в переговорах з виробниками вакцин, заявив агентству Reuters, що завжди вказується загальна ціна і ціна при доставці.

Варто відзначити, що спочатку перед покупкою вакцини єврочиновники узгоджують авансові платежі з компаніями. Після отримання дозволу уряду Євросоюзу можуть оплатити решту.

В ЄС поки офіційно не повідомили про авансовий платіж.