Про це в Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, 26 грудня 2020 року перші партії вакцини проти коронавірусу прибули до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочалася 27 грудня.

За 4,5 місяці владі вдалося прищепити чверть населення блоку.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.

A quarter of all Europeans have had their first dose.

We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021