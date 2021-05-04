Про це в Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, 26 грудня 2020 року перші партії вакцини проти коронавірусу прибули до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочалася 27 грудня.

За 4,5 місяці владі вдалося прищепити чверть населення блоку.

“Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно перетнули 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу. У нас вистачить доз для щеплення 70% дорослих з ЄС до липня”, — сповістила вона.

За даними Євростату, населення ЄС у 2020 році було близько 447,3 млн млн осіб. Тобто наразі вакциновано близько 33% населення блоку.

На території блоку використовують вакцини 4 виробників — Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson (частково).