Про це йдеться в заяві служби зовнішньої зв’язку Євросоюзу.
Як сповіщалося, Верховний суд Білорусі сьогодні, 6 липня, засудив опозиціонера, колишнього кандидата в президенти країни Віктора Бабарико до 14 років позбавлення волі.
В ЄС переконані, що Бабарико утримували під вартою через його спробу реалізувати своє політичне право балотуватися на президентських виборах 2020 року.
“Цей вирок є одним із щонайменше 125 несправедливих і довільних нещодавніх вироків білоруських судів під час політично мотивованих судових процесів, які часто проводяться за зачиненими дверима і без дотримання належної правової процедури”, — вважають в ЄСЗС.
ЄС вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера, а також усіх політичних в’язнів, затриманих журналістів та осіб, які перебувають за ґратами за здійснення своїх прав.
“З жовтня минулого року ЄС поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів, які тривають. Відповідно до свого поступового підходу ЄС готовий розглянути подальші заходи”, — йдеться в заяві.
- Нагадаємо, в липні Віктора Бабарико, конкурента чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на майбутніх виборах, не зареєстрували кандидатом.
- Увечері 14 липня в різних містах країни люди вийшли на вулиці своїх міст, щоб висловити протест проти відмови в реєстрації кандидатами на пост президента альтернативних висуванців.
- 20 червня правоохоронці висунули Бабарико звинувачення у даванні хабаря, ухиленні від сплати сум податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 431, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 235 КК Білорусі). За місяць слідство зібрало нові докази та змінило та доповнило раніше пред’явлене Бабарико звинувачення.
- 22 червня було заарештовано сина Віктора Едуарда Бабарико. Йому та батькові було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.