Європейський союз вимагає негайного звільнення засудженого до позбавлення волі білоруського опозиціонера Віктора Бабарико і готовий до нових санкцій.

Про це йдеться в заяві служби зовнішньої зв’язку Євросоюзу.

Як сповіщалося, Верховний суд Білорусі сьогодні, 6 липня, засудив опозиціонера, колишнього кандидата в президенти країни Віктора Бабарико до 14 років позбавлення волі.

В ЄС переконані, що Бабарико утримували під вартою через його спробу реалізувати своє політичне право балотуватися на президентських виборах 2020 року.

“Цей вирок є одним із щонайменше 125 несправедливих і довільних нещодавніх вироків білоруських судів під час політично мотивованих судових процесів, які часто проводяться за зачиненими дверима і без дотримання належної правової процедури”, — вважають в ЄСЗС.

ЄС вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера, а також усіх політичних в’язнів, затриманих журналістів та осіб, які перебувають за ґратами за здійснення своїх прав.

“З жовтня минулого року ЄС поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів, які тривають. Відповідно до свого поступового підходу ЄС готовий розглянути подальші заходи”, — йдеться в заяві.