Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю польському агентству PAP.
“ЄС не може бути нейтральним спостерігачем у цих переговорах, якщо Росія справді хоче обговорювати архітектуру безпеки Європи”, – сказав Жозеп Боррель.
За його словами, нині ситуація загрожує безпеці не лише України, а й усього регіону, тому її не можна обговорювати без усіх зацікавлених сторін.
“Без України ніхто не розв’язуватиме питання, пов’язані з Україною”, – пообіцяв глава європейської дипломатії.
При цьому він запевнив, що ЄС є найближчим партнером України, який твердо підтримує територіальну цілісність країни. Зараз ЄС зосереджує всі зусилля на тому, щоб розрядити напруження та запобігти погіршенню ситуації. Однак якщо РФ продовжить агресію, у Євросоюзі готові відреагувати рішуче.
- Нагадаємо, Жозеп Боррель здійснить візит в Україну. Ця перша у 2022 році поїздка повинна підкреслити підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування кількості російських військ на її кордоні.
- Наприкінці грудня 2021 року, у Європейському Союзі заявили, що розглядають військову консультативну та навчальну місію ЄС в Україні. При реалізації відповідного проєкту європейські військові інструктори навчатимуть керівний склад української армії.
- Жозеп Боррель наполягав на тому, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах між США та Росією щодо безпеки України.
- Також він закликав Євросоюз продовжити підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.
- Раніше Путін заявив, що він обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.