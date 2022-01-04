Європейський Союз діятиме рішуче у разі ескалації збройної агресії Росії проти України. При цьому ситуацію, котра загрожує усьому регіону, слід обговорювати з усіма зацікавленими сторонами.

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю польському агентству PAP.

“ЄС не може бути нейтральним спостерігачем у цих переговорах, якщо Росія справді хоче обговорювати архітектуру безпеки Європи”, – сказав Жозеп Боррель.

За його словами, нині ситуація загрожує безпеці не лише України, а й усього регіону, тому її не можна обговорювати без усіх зацікавлених сторін.

“Без України ніхто не розв’язуватиме питання, пов’язані з Україною”, – пообіцяв глава європейської дипломатії.

При цьому він запевнив, що ЄС є найближчим партнером України, який твердо підтримує територіальну цілісність країни. Зараз ЄС зосереджує всі зусилля на тому, щоб розрядити напруження та запобігти погіршенню ситуації. Однак якщо РФ продовжить агресію, у Євросоюзі готові відреагувати рішуче.