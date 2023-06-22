22 червня міністерка з європейських справ Швеції Джесіка Росвалл заявила, що на шляху до членства в Європейському Союзі Україна здійснила значні кроки та має низку успіхів.

Джерело: AvisenDanmark

Україна зробила “суттєві” кроки до переговорів про вступ. Проте, недоліки все ж є.

Нині Швеція головує в ЄС. З цієї нагоди 22 червня у Швеції відбулася зустріч міністрів ЄС. На зустрічі Європейський комісар з питань розширення Олівер Варгеї усно доповів про прогрес України. І, за словами Джессіки Росвалл, “було чому радіти”.

У червні 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС. Наступний крок – фактичні переговори про вступ до ЄС.

“Ми знаємо, що Україна хоче перейти до переговорів стосовно вступу до ЄС вже цього року. Ця ціль допомогла Україні залишатись зосередженою на реформах у надзвичайно складний період”, – заявила Росвалл.

Водночас, як зауважив Варгеї, Рада ЄС визначила сім кроків, які Україна має зробити на шляху до членства в Євросоюзі. Станом на сьогодні з цих кроків виконано два — реформа судової системи зі створенням Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також узгодження законодавства про ЗМІ з європейським. Проте, Єврокомісар визнав, що Україна досягла значного прогресу відносно реформи Конституційного суду. Також він додав, що частково прогрес досягнутий в решті чотирьох кроках.

Міністерка висловила впевненість, що Україна ретельно вивчить надану оцінку для майбутнього просування реформ.

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна “пришвидшила програму реформ із вражаючою швидкістю та рішучістю”.

Окрім цього, Україна також має більше прихильників серед країн ЄС. Країни Балтії наразі домагаються, щоб глави держав і урядів країн ЄС на саміті наступного тижня дали сигнал, що Євросоюз розпочне переговори про вступ з Україною в грудні.

Одначе, рішення очікується не раніше жовтня. Тоді Комісія ЄС представить нову письмову оцінку того, чи готова Україна до переговорів про вступ.

27 країн-членів мають слово щодо того, чи починати з Києвом переговори про членство та коли. Зауважується, що Польща та країни Балтії, загалом підтримують швидкий шлях для Києва, тоді як західні, старші країни-члени, включаючи Францію, Німеччину та Нідерланди, ставляться до цієї ідеї прохолодніше.

Раніше стало відомо, що лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

21 червня на Міжнародній конференції з відновлення у Лондоні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила упевненість, що Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, одначе, для цього потрібно продовжити реформи.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу. Рішення підтримали 529 голосами.